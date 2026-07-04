НАТО стоит поучиться: в СМИ обратили внимание на поразительную особенность украинской оборонной промышленности

Украина в войне против России борется за своё существова–ние. А облик этой войны меняется так быстро, что оружие может морально устареть уже за считанные недели. Поэтому Украине пришлось сократить расстояние между полем боя и заводом. И сегодня Украина тестирует новое оружие за считанные дни, а не годы и даже недели.

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Именно этому должны "поучиться у украинцев западные оружейники и военные", отмечает Business Insider. В первую очередь это – урок для НАТО, в котором в последнее время неоднократно поднимается тема необходимости перевооружения.

Что говорят в НАТО

И в Североатлантическом Альянсе это понимают. Так, заместитель верховного командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джон Стринджер отметил, что союзникам стоит учиться именно "темпам освоения и адаптации технологий" в Украине, "которые измеряются неделями".

Более того – представитель НАТО прямо связал последние успехи Украины на передовой с тем, что "рядом с военными работают технологи и производители", и инновации "не просто изучают, а реально применяют".

Главные истории дня

Заместитель командующего сухопутными войсками Германии Хайко Хюбнер назвал скорость военных инноваций "решающим фактором военной мощи" и главным стратегическим вызовом для Европы и США. Потому что "вопрос уже не в том, кто разработает лучшую технологию, а кто быстрее её внедрит в широкие масштабы".

Помощница генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инноваций Тарья Яакола добавила, что это "крайне важный урок", который Альянсу необходимо усвоить, изменив собственный подход к разработке вооружений.

Что говорят украинцы

Украинская defence tech-компания Frontline Robotics, как видно из ее названия, разрабатывает и производит роботизированные комплексы – именно для военных на передовой. Предприятие вносит до 20 изменений в свою продукцию ежемесячно на основе постоянного общения с украинскими защитниками.

По словам директора по бизнес-развитию компании Никиты Рожкова, Frontline Robotics начинает обрабатывать запросы военных "в считанные минуты", и обновления поступают к бойцам уже в течение недели.

То же самое делают и сотрудники Ark Robotics – они постоянно объезжают передовую, чтобы тестировать технику в реальных условиях. Да, это опасная работа, но необходимая, поскольку цикл итераций, по словам представителей производства, "просто сумасшедший".

Такая скорость изменений является следствием нового курса Минобороны на децентрализацию: подразделения ВСУ обладают гораздо большей автономией, чем армии партнеров, могут самостоятельно закупать оружие, тестировать прототипы и модифицировать технику.

А обратную связь от бойцов компании получают не через формальные процедуры, а через приложения WhatsApp или FaceTime.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Давид Алоян отметил, что современная война меняется значительно быстрее, чем классические циклы закупок, поэтому если оружие добирается до фронта месяцами, оно просто устареет.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский кластер оборонных технологий Brave1 провел масштабное мероприятие Brave1 Advantage, в рамках которого совместно с Минобороны была представлена первая"масштабная выставка огневой мощи Украины". А именно – боеприпасы, взрывчатые вещества и новейшее ракетное вооружение. Среди прочего было заявлено, что в Украине уже проходят испытания первых боевых лазерных систем.

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