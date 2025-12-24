Нацгвардейцы ловко уничтожили вражеский 'Солнцепёк': какова стоимость установки. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины лишили российских оккупантов очередной тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Ее уничтожило подразделение ударных БПЛА Lasar's Group сбросами с дронов.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко. Он показал, как пилоты Lasar's Group сожгли вражескую технику.

Цель противника работала по передовым позициям Сил обороны Украины. Когда техника противника вела огонь, ее зафиксировала аэроразведка 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"После получения информации от побратимов пилоты тяжелых бомберов Lasar's Group точно отработали по вражеской цели", – сказано в сообщении.

ТОС-1А "Солнцепек" – это тяжелая огнеметная система, которая стреляет термобарическими боеприпасами. Она предназначена для уничтожения легкобронированной, автомобильной техники, а также зданий и сооружений.

"Общая стоимость такой установки составляет около 8 миллионов", – отметил Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, Инженерные войска Сил поддержки Вооруженных сил Украины и инженерные подразделения других видов и родов ВСУ эффективно ликвидируют российских захватчиков и их вооружение и технику. Они делают это с помощью минно-взрывных заграждений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!