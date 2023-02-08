Нацгвардейцы 'приземлили' ударный вертолет Ми-24 оккупантов под Бахмутом. Видео

Военнослужащие Национальной гвардии Украины сбили российский ударный вертолет Ми-24 под Бахмутом на Донетчине. Он наносил огневое поражение украинским подразделениям и прикрывал с воздуха пехоту оккупантов, наступавшую на линию нашей обороны.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе Нацгвардии. В частности, вертолет был уничтожен расчетом переносного зенитно-ракетного комплекса 3-й бригады оперативного назначения.

Вертолет от попадания ракеты стал терять высоту и снижаться, судьба пилота на данный момент неизвестна.

"7 февраля в 14:12 в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцами были обнаружены два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК "Игла-1", – рассказал начальник службы ПВО 3-й бригады оперативного назначения "Партизан".

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