Нацгвардейцы проверили, далеко ли российские танки могут заехать без экипажа. Видео

Бойцы Нацгвардии в бою проверили, далеко ли российские танки могут заехать без экипажа. После проверки они уничтожили окупантов вместе с их техникой.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он также показал соответствующее видео.

Проводя аэроразведку, нацгвардейцы обнаружили два танка окупантов. Первый был подбит накануне, а второй прибыл его эвакуировать. "Мастерство гвардейцев позволило на ходу попасть в место, где располагался механик-водитель ведущего танка", – рассказал министр.

После того, как оба танка стали неуправляемыми, они проехали всего несколько метров, после чего упали в реку. Там их окончательно и уничтожили нацгвардейцы.

Клименко не говорит, кто и где уничтожил вражескую технику. Однако ранее министр вместе с главой ГПСУ Сергеем Дейнеко посетили позиции бойцов бригады "Стальная граница" Гвардии наступления на Харьковщине. Там сейчас бригада Нацгвардии "Рубеж".

Название "Рубеж" получила 4-я бригада оперативного назначения. В начале полномасштабного вторжения она противостояла русскому десанту в Гостомеле, также долгое время отражала мощные русские штурмы луганских городов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.

В состав бригады входит 4 батальона, в том числе и батальон "Свобода", созданный депутатами одноименной политической партии. Это подразделение отличилось во время тяжелых боев за Северодонецк в 2022 году. Лозунг бригады: "Вернем законные рубежи страны".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Нацгвардии. Особо он отметил их меткость и эффективность, причем глава государства говорил именно о бригаде "Рубеж".

Ранее защитники Украины разгромили российских оккупантов возле Кременной Луганской области. Там уничтожен ряд единиц техники. Взрывную "вечерку" захватчикам устроили пилоты изо роты ударных беспилотных авиационных комплексов 63 ОМБр. Мы получили видео этого из собственных источников, которое вы можете посмотреть здесь.

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