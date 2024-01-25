'Спасибо за точность': Зеленский загадочно отметил воинов Нацгвардии Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал воинов Нацгвардии. Особо он отметил их меткость и эффективность.

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Об этом глава государства заявил, подводя итоги за 25 января. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Офиса президента.

"Наши воины Национальной гвардии Украины. Есть за что сегодня их отметить. Спецназовцы 1-го и 3-го отдельных штурмовых отрядов "Омега". Ребята очень эффективно воюют на передовой, действительно горячих местах фронта. 15-й Славянский полк и 4-я бригада оперативного назначения Нацгвардии – это Восточное направление. Спасибо вам за меткость, воины!" – отметил президент.

Кроме того, глава государства рассказал, что на селекторном совещании утром заслушал доклады военных, МВД, информацию от разведки, доклады из регионов по ликвидации последствий российских ударов, а также доклад министра иностранных дел по подготовке к заседанию Совбеза ООН и контактам с партнерами.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с президентом Словении Наташей Пирц Мусар обсудил сотрудничество в Совете Безопасности ООН и оборонные нужды Украины, а также взаимодействие по формуле мира.

"Я проинформировал о ситуации на поле боя, о характере наших потребностей сейчас. Прежде всего, очень важно сохранять уверенность в отношениях с нашими партнерами, в частности в Европейском Союзе. Я благодарен за понимание ситуации относительно макрофинансовой помощи и необходимости дальнейшей поддержки Украины. Это главный сигнал, который должна видеть враг. Россия должна чувствовать, что Европа на всех уровнях сохраняет готовность защищать свои ценности, свое единство", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил длительное совещание по итогам различных переговоров украинских представителей в Швейцарии, прежде всего на правительственном уровне, а также договоренности, достигнутые в Давосе, в частности с международным бизнесом.

"Наши люди – украинское общество – должны почувствовать конкретные результаты внешнеполитической деятельности. Потому что сейчас социальная ситуация в Украине во многом базируется именно на качестве реализации международных договоренностей. Отдельно премьер-министр Украины доложил о переговорах со своим словацким коллегой", – заявил президент.

По его словам, Украина заинтересована в практической работе с нашими соседями в Евросоюзе – во всем потому, что укрепляет наши народы, наши экономики, рабочие места в наших странах.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Стороны обсудили сотрудничество внутри Украинской формулы мира, ситуацию на поле боя и актуальные оборонные потребности нашего государства на фоне российской агрессии.

Напомним, еще в октябре 2023 года Словения предоставила Украине столько бронетехники, что достаточно для формирования одной бронетанковой бригады. Это около 90 единиц. Министр обороны страны Марьян Шарец отметил, что они хорошо понимали: российский президент Владимир Путин пойдет дальше, если его не остановят в Украине.

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