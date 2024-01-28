Натянули мешок на голову, избивали и пытали током: всплыли новые данные о зверствах оккупантов в Херсонской области
Всплыли новые данные о зверствах российских захватчиков на временно оккупированной территории Херсонской области. Оккупанты избили, пытали током и ограбили местного жителя.
Уголовное дело так называемые правоохранители открывать отказались. Об этом сообщает издание ASTRA.
Так, 9 ноября семеро неизвестных оккупантов в форме российской армии и балаклавах остановили 51-летнего местного жителя на выезде из села Вольная Украина в Каховской районе и потребовали от него вернуться домой в их сопровождении.
Он выполнил требование захватчиков, оставив ключи от машины дома.
После этого путинские военные надели мужчине мешок на голову, посадили в автомобиль "Тигр" и вывезли из села в неизвестном направлении, где избивали, подключали к телу электрический ток и угрожали убить его, если он не признается, где прячет какие-то автоматы и гранаты.
Позже пострадавшего вернули домой, забрали ключи от его автомобиля, пригрозили расправой, если он обратится в органы, и уехали в неизвестном направлении. Уголовное дело, по данным издания, возбуждено не было.
Напомним, на оккупированной части Луганской области произошла трагедия. В поселке Нижняя Дуванка оккупанты пытали 46-летнего жителя Василия Старченко. А вскоре после этого его обнаружили повешенным в собственном доме.
Как сообщал OBOZ.UA, после деоккупации Херсона продолжают всплывать военные преступления России. Выяснилось, что оккупанты в изоляторе Херсона пытали женщин электротоком и водой и угрожали им изнасилованием детей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!