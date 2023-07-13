После деоккупации Херсона продолжают всплывать военные преступления России. Выяснилось, что оккупанты в изоляторе Херсона пытали женщин электротоком и водой и угрожали им изнасилованием детей.

Видео дня

Об этом рассказали на пресс-конференции "Женские камеры" в херсонских застенках. По словам правового аналитика ZMINA Анисьи Синюк, правозащитники собрали показания пострадавших и свидетелей.

Благодаря этому было установлено около 30 женщин, которые в разное время содержались в помещении изолятора временного содержания (ИВС) № 1 ГУ Национальной полиции в Херсонской области.

"Нам удалось зафиксировать случаи пыток в отношении пяти женщин. Это избиение, применение электротока, использование воды. Воду либо заливали в рот, либо натягивали на голову хлопчатобумажную ткань, поливали, а когда она высыхала, то сжималась и не пропускала воздух. Электрошок прикладывали к обнаженной груди", – рассказала Синюк.

Она отметила, что женщин постоянно унижали. В частности, их принудительно раздевали во время задержания и не только, угрожали изнасилованием их и их детей.

Кроме того, оккупанты применяли и психологическое насилие. Некоторые пытки проводились в камерах в присутствии других женщин, чтобы их запугать. Одну из потерпевших заставляли слушать крики ее мужа, удерживаемого в камере напротив. При этом для более действенного эмоционального восприятия дверь обеих камер была открыта.

В то же время, по словам правозащитников, задержание женщин проходило с нарушением всех прав. В частности, им не сообщалось, почему их задерживают, а также куда везут.

Число людей в камерах вдвое и больше превышало нормы пребывания в изоляторе. На мойку в душе женщинам давали всего 5 минут. Еду привозили ежедневно, в недостаточном количестве, к вечеру она скисала. Медицинского обеспечения не было, а когда приезжал врач, что происходило очень редко, он говорил, что женщины симулируют болезни.

В результате у женщин после их освобождения были зафиксированы многочисленные болезни, потеря веса, стрессы и т. д.

Напомним, российские военные устроили карательную операцию на временно оккупированной территории Херсона. В ряде населенных пунктов с участием местных предателей вооруженные люди на военной технике проводят обыски, проверяют мобильные телефоны, избивают и пытают украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне начали активно искать украинских партизан среди несовершеннолетних. Подросткам устраивают проверки и "профилактические беседы";

– оккупанты усиливают контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях Донбасса. Причиной активизации захватчиков стало желание противодействовать партизанскому движению в оккупации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!