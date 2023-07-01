Оккупанты на Херсонщине устроили карательную операцию: партизаны сообщили об обысках и пытках

Российские военные устроили карательную операцию на временно оккупированной территории Херсонщины. В ряде населенных пунктов с участием местных предателей вооруженные люди на военной технике проводят обыски, проверяют мобильные телефоны, избивают и пытают украинцев.

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Об этом сообщили в Telegram активисты военного движения украинцев и крымских татар АТЕШ. По данным агентов движения, соответствующие действия проводятся в районе населенных пунктов Раденск, Великие Копани и Тарасовка.

В АТЕШ уверены, что враг напуган активностью украинских партизан, однако никакие меры не смогут остановить движение сопротивления.

Напомним: в Херсонской области агент партизанского военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" уничтожил комплекс связи ВС РФ. Партизан "влился" в ряды прибывших в его населенный пункт оккупантов и поджег их технику, предварительно, дождавшись, пока захватчики будут в сильном алкогольном опьянении.

В партизанском движении добавили, что долго готовились к этой операции и теперь могут продемонстрировать результаты. Также пообещали, что скоро подобных сделок будет гораздо больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне начали активно искать украинских партизан среди несовершеннолетних. Подросткам устраивают проверки и "профилактические беседы";

– оккупанты усиливают контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях Донбасса. Причиной активизации захватчиков стало желание противодействовать партизанскому движению в оккупации.

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