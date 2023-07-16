Научился летать со своей болью: полковник Игорь Пархоменко мстит оккупантам за погибшего сына-пилота. Фото

Полковник Игорь Пархоменко и его сын Сергей оба выбрали профессию военных летчиков и защищали Украину от полномасштабной агрессии РФ. В мае прошлого года Сергей Пархоменко не вернулся из боевого вылета.

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Теперь его отец уничтожает оккупантов с двойной силой: один вылет он делает за себя, второй – за сына-героя. Пронзительную историю военного, потерявшего сына, рассказало издание "АрмияInform".

Капитан Сергей Пархоменко погиб 14 мая 2022 года во время выполнения боевого задания на Су-25 в районе Гуляйполя на Запорожье. 20 мая он посмертно был удостоен звания Героя Украины.

С того времени отец Сергея, полковник Игорь Пархоменко, воюет за двоих.

"Да, я сейчас летаю за двоих. Один боевой вылет совершаю за погибшего сына, один — за себя", – говорит Пархоменко-старший.

Игорь Пархоменко рассказал журналистам, что к моменту начала российской агрессии в 2014 году он почти 20 лет прослужил в бригаде тактической авиации. Окончив в 1995 году Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, он прошел путь от старшего пилота до заместителя командира бригады.

Его сын пошел по пути отца: окончил в 2019 году Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и пришел в бригаду, где служил Игорь Пархоменко.

"Сын остался служить в бригаде, а я через 26 лет службы перешел из бригады в ХНУПС, на факультет, который расположен в Николаеве. Я остался на своих же Су-25-х, при полетах. Были предложения от командования перевестись на высшие должности, но я не представляю службу там, где нет кабины самолета, поэтому остался при аэродроме, продолжал выполнять полеты в одном небе с сыном как летчик-инструктор, выполняя обязанности инструктора по подготовке курсантского состава и летного состава бригады", – рассказал полковник.

Выполнять боевые задания после начала войны в 2014 году Пархоменко-старший начал в июне. Тогда он совершил 23 боевых вылета на Луганщине и Донбассе. Когда же поднялся в небо над Донбассом в 24 раз, его самолет сбила выпущенная с территории РФ ракета из установки "Панцирь 1-С".

Игорь успел катапультироваться. Через шесть дней его вывели на подконтрольную территорию бойцы спецназа.

А с 5 сентября 2014 года украинская авиация прекратила активную работу по целям на востоке.

"Когда началась великая война, я не был задействован для вывода техники из-под удара. Я уже за сутки знал, что произойдет. Со старшим сыном Сергеем накануне мы летали вместе в летной смене. Все были готовы, конечно, первый звонок был сыну, но он уже не брал трубку. После первых прилетов они занимались выведением техники, и ему было не до разговоров. Я, конечно, очень переживал за сына, и горжусь тем, что он не просто справился, а на все 5 баллов, потому что не потеряли ни одного самолета. Я с самого его прихода в бригаду отслеживал, как он проходит курс боевой подготовки, но никогда не вмешивался в его летную работу, это принципиальная позиция: он должен был учиться сам, у него был свой инструктор. Сергей, как и другие его побратимы, летал, выполнял поставленные боевые задания", – рассказал Игорь Пархоменко.

Он вспоминает: военный лётчик в нем часто боролся с отцом.

"Помню, как, исполняющий обязанности старшего оперативной группы, на одном из оперативных аэродромов должен был отправить пару на боевую задачу. И должен был принять решение, кого отправить. Я вел себя не как командир, а скорее как просто товарищ. Пришел в комнату и спросил: "Ребята, кто полетит?" На что мой сын вызвался мгновенно. Это были первые числа марта 2022-го. Я не знал, как реагировать, но старался не подавать виду. У него был опытный ведущий, старший товарищ, но ситуативно сложилось так, что ведущим на эту боевую задачу стал мой Сергей. После прилета он, улыбаясь, спрашивал: "Папа, я теперь могу получить допуск ведущего?" – поделился воспоминанием с журналистом военный летчик.

"Помню, как впервые в марте мы с ним в укрытии вдвоем пережили ракетную атаку на аэродром. После того обстрела погибли люди, пострадали самолеты. Затем сына перебросили на другую точку, он воевал, а я служил как летчик-инструктор. Сергей из мной часто и долго разговаривал по телефону, я понимал, что ему нужно выговариваться, знал, где у него напряжение, видел, как он переживал, когда был на грани срыва… К тому же в те дни у него родился сын, которого он так никогда и не увидел", – добавил воин.

Сергей воевал уже полтора месяца, пока его отец еще продолжал служить инструктором на одном из аэродромов, готовил лётчиков, отправлял их на фронт, а сам оставался и готовил следующую группу. Позже, получив допуск к боевой работе, Игорь начал летать в одной эскадрилье с сыном.

"Думаю, Бог мне помог с боевой работой, потому что последние 11 дней жизни сына я выполнял боевые задания рядом с ним. Я приехал сюда, успел совершить несколько боевых вылетов. Мы с Сергеем ни разу не летали в одной паре. Понятно почему — не дай Бог , кого-то из двух сбивают, как возвращаться второму? В том своем последнем боевом вылете Сергей был ведомым в паре со своим однокашником, Алексеем. Два однокашника – молодые ребята, на долю которых выпала война", – говорит Игорь Пархоменко.

С того вылета его сын уже не вернулся. Капитан Сергей Пархоменко погиб, когда ему было 25 лет. В общей сложности он совершил 38 боевых вылетов. После 28-го его наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

"Я тогда уехал отсюда, похоронил сына, и вернулся после 40 дней… Как мне сказали, должен научиться летать теперь со своей болью. Я научился и вернулся на аэродром выполнять боевые задания рядом с такими же летчиками, как мой сын. Они все по возрасту почти одинаковые, но очень быстро выросли все эти ребята, сильно изменились, на моих глазах стали настоящими мужчинами. Как в известном фильме "В бой идут самые "старые" - молодые ребята быстро взрослеют, но в нашем реальном "фильме" в бой пошли почти одни молодые. По сути они все мои дети по возрасту, ведь я 1974 года рождения. Поэтому уехать от них я просто не могу, не имею на это морального права", – рассказал полковник.

Он признается: остается в строю, чтобы дать возможность жить как можно большему количеству молодых воинов, таких же, как был и его сын.

"Бывает, я ежедневно выполняю два вылета, но таких дней, к сожалению, немного. Когда хоронил сына, мы здесь все прощались, а я сказал: "Ребята, если вы мне позволите, я вернусь и летать". Принцип был один: чем больше я летаю, тем меньше летают они, молодежь нужно сохранить по максимуму. Они каждый вылет рискуют, но ребята такие, что за каждый боевой вылет борются. Не дай Бог, кто полетит не вне очереди, все обижаются. Это наша семья", – говорит Игорь Пархоменко.

Теперь он уничтожает оккупантов и за себя, и за павшего сына-героя.

"Я тогда так сказал: "Сын, ты для меня не погиб, ты жив, ты будешь летать и будешь в боевой семье продолжать выполнять задачи. Если я делаю в день один вылет, это твой. Если в этот день я делаю второй, то это уже за себя". Для меня важно учитывать "сыновьи" полеты, свои я не считаю. У меня постоянно его фото в планшете. Так что в полете мы всегда вместе, он мой ангел-хранитель" , – признается полковник Пархоменко.

"Поэтому сегодня у Героя Украины капитана Сергея Пархоменко уже 197 боевых вылетов", – добавил журналист, записавший эту пронзительную историю героизма и непреодолимой любви.

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