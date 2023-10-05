Науседа: хребет России сломается на войне в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на оговорку украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия сможет восстановить до 2028 года свои военные силы для новой агрессии, если полномасштабная война против Украины будет заморожена, и атаковать страны Балтии. Науседа согласился с возможностью такой угрозы, в то же время выразил уверенность в победе Украины.

Об этом сообщило LRT, которое процитировало слова президента Литвы. По словам Науседы, хребет России сломается в войне с Украиной.

"Вы не можете не согласиться (со словами Зеленского. – Ред.). Мы всегда говорили, что Украина – первый форпост свободы. Если бы Украина была сломана, а мы считаем, что этого не произойдет, то у РФ были бы другие цели. Как возможную следующую цель президент назвал Балтию и другие страны", – сказал литовский лидер.

Однако, по словам Науседы, сегодня Украина ценой огромных усилий и жертв выиграет время для соседних стран, чтобы они успели подготовиться, укрепили систему коллективной обороны НАТО и собственные системы обороны.

"Сколько осталось времени? Я думаю, что у нас будет больше этого времени, потому что мы победим, Украина победит, а хребет России там сломается", – подчеркнул Науседа.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский поделился данными разведки о том, когда у России будет достаточно сил для атаки на страны Балтии. Он подчеркнул, что если война в Украине будет заморожена, критическим станет 2028 год. Соответствующее заявление президент сделал во время выступления на третьем саммите Европейского политического сообщества.

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