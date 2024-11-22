Наводил российские ракеты на позиции ВСУ под Славянском: российский информатор проведет следующие 10 лет за решеткой. Фото

Еще один российский информатор, корректировавший ракетные удары оккупантов, был приговорен к 10 годам тюрьмы. Злоумышленник передавал оккупантам координаты опорных пунктов Сил обороны и огневых позиций украинской дальнобойной артиллерии на Славянском направлении.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Его задержали сотрудники СБУ в ноябре 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий в Славянске.

Судя по признанию вины и сотрудничеству со следствием, суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, осужденным оказался не имеющий официальной работы 55-летний местный житель. Он привлек внимание российских спецслужб из-за своих пророссийских сообщений в запрещенной соцсети "Одноклассники".

В дальнейшем мужчина поддерживал связь с врагом через анонимный чат в мессенджере, куда передавал геолокации потенциальных целей. Для скрытия своей деятельности он регулярно удалял переписку с российским куратором.

Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли ноутбук и мобильные телефоны, которые использовались для передачи информации оккупантам.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (передача информации о расположении, движении или перемещении ВСУ или других военных формирований).

Напомним, что в Украине к 15 годам лишения свободы приговорили агентку ФСБ, которая шпионила в Запорожье под видом волонтера. Установлено, что женщина работала под оперативным псевдонимом "007" и действовала в пользу врага, собирая разведданные об украинских позициях.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), который готовил серию воздушных атак врага по Днепру и Киеву. Предатель был задержан в феврале этого года, теперь он получил 15 лет лишения свободы.

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