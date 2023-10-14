Наводила российские ракеты на объекты Хмельнитчины: приспешница окупантов получила 15 лет заключения. Фото

Жительница Хмельницкой области наводила российские ракеты на объекты военной и критической инфраструктуры. Она коммуницировала с представителями ФБС РФ через социальные сети.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Наводчицу приговорили к 15 годам лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что с начала полномасштабной войны женщина через одну из социальных сетей наладила контакт с представителем ФСБ РФ.

Она передавала ему информацию о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры, предприятий, работающих на оборонный комплекс страны, месторасположении аэродромов и железнодорожных станций по городу и области. За предоставление информации, женщина получала средства.

В апреле прошлого года по присланным ею данным оккупанты нанесли ракетный удар по территории Полонской ОТГ.

В соцсетях она оправдывала и восхваляла действия оккупантов, призвала поддерживать армию РФ и незаконные вооруженные формирования.

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За поддержание публичного обвинения Хмельницкой областной прокуратурой суд признал гражданку виновной в государственной измене, совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдывании вооруженной агрессии1. ч.3 ст.109, ч.1 ст.110, ч.3 ст.436-2 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, служба безопасности Украины задержала директора днепропетровской компании, продававшего россиянам комплектующие для систем водоснабжения. Оккупанты их использовали на своих военных базах.

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