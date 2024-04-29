Навсегда 25: в боях за Украину погиб молодой Герой с Закарпатья

На войне против российских оккупантов погиб молодой защитник страны Виталий Павлюк. Воину было всего 25 лет, за два дня до трагедии он отпраздновал день рождения.

Смерть Героя подтвердила Facebook-страница Тячевского городского совета Закарпатской области. Военнослужащего не стало 24 апреля 2024 года. "Виталий до последнего дыхания был предан военной присяге на верность Украинскому народу. Мужественно исполняя воинский долг, он погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость", – сообщила пресс-служба.

Уроженец Закарпатья Павлюк Виталий Васильевич (22 апреля 1999 г.р.) вернется домой на щите 29 апреля.

Кортеж с телом Героя будут встречать в его родном городе Тячев. "Вечная память погибшему защитнику... Искренние соболезнования родителям, родным и близким!" – написали представители ОТГ.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее на войне оборвалась жизнь 31-летнего военнослужащего Романа Бочковского из Хмельницкого. Старший лейтенант встал на защиту страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, был топографом.

– Защищая территориальную целостность Украины, погиб 26-летний Павел Бовт из села Марьевка Полтавской области. Он служил сапером в Национальной гвардии.

– На фронте также погиб младший сержант Вооруженных сил Украины Кирилл "Карим" Охремчук. Он мечтал освободить родной Крым, заехать на полуостров на броне трофейного танка Т-90, и даже свой позывной выбрал на крымскотатарском языке.

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