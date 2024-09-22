Навсегда 39: на фронте погиб подполковник со Львовщины Василий Лапчук. Фото

Львовская область потеряла на войне с РФ еще одного героя – погиб подполковник Василий Лапчук. Его жизнь оборвалась 20 сентября вследствие вражеского ракетного удара по окраинам населенного пункта Доброполье Донецкой области.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Розвадовской отдельной территориальной громады. Василий Степанович Лапчук (19.03.1985 г.р.) был жителем села Песочная.

Там подполковника и похоронят, детали касательно прощания с военным обещают сообщить позже.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Пусть Господь поможет пережить горькую боль невосполнимой потери. Вечная и светлая память мужественному воину", – говорится в сообщении.

В тот же день в Доброполье погиб полковник Александр Никитюк, бывший помощник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. До полномасштабной войны Никитюк много лет отдал службе в правоохранительных органах, занимал, в частности, руководящие должности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины, офицер группы тактической разведки Андрей Гринюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 сентября.

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