От вражеской ракеты погиб полковник Александр Никитюк: что известно. Фото

В Донецкой области погиб полковник Александр Никитюк. Жизнь защитника 20 сентября в Доброполье оборвала российская ракета.

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В свое время Никитюк возглавлял Владимир-Волынский городской отдел УМВД Украины в Волынской области. О потере сообщил экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник Вооруженных сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Покойся с миром. Спасибо, что был в моей жизни. Всегда. Спасибо, что ушел до… Ты был настоящий. Самый настоящий из настоящих. Прости меня. Я не мог иначе", – написал экс-главком о Никитюке, который в 2023 году был его помощником.

Волынское издание "БУГ" раскрыло больше подробностей о гибели воина. Смертельные ранения он получил в ночь на 20 сентября в городе Доброполье, по которому россияне ударили ракетой С-300. Кроме Никитюка, тогда погибли еще двое украинских воинов, их имена издание не назвало.

До полномасштабной войны Никитюк много лет отдал службе в правоохранительных органах, занимал, в частности, руководящие должности.

Так, в мае 2003 года он возглавил Нововолынский межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью.

С марта 2005 года был начальником Владимир-Волынского городского отдела УМВД Украины в Волынской области. А с 2011 года работал в должности заместителя начальника УМВД Украины в Волынской области.

"Всю свою профессиональную жизнь он был на страже правопорядка, работал в разных отделах и на разных должностях в полиции во Владимире, Нововолынске, Херсоне. Когда началась полномасштабная война, он не мог оставаться дома "пенсионером", потому что пришел враг и его знания и навыки были нужны стране... Последние 24 года, после смерти папы, Саша заменил его нам с сестрой. Всегда подстраховывал и советовал, всегда был рядом, когда нужно", – рассказала племянница Героя, Наталья Гошылык.

Она также описала пронзительное воспоминание из своего детства, связанное с дядей.

"Когда я шла в первый класс, Саша служил в армии и, чтобы поздравить меня, он прислал письмо-рисунок со словами, которые я до сих пор помню: "Учитесь, а мы сделаем все, чтобы над вашими головами было мирное небо". Вечная память и благодарность за приближение мирного неба, дорогой наш", – написала Наталья.

Герою было 56 лет. Дома его ждали жена и двое сыновей.

Напомним, ранее стало известно, что на Курщине погиб Андрей Мартынюк с Волыни. Молодой воин, которому навсегда останется 32 года, свой последний бой принял 13 сентября под населенным пунктом Обуховка.

Также на войне погибла тяжелоатлетка и снайпер Нина Пашкевич. Даже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях. В апреле этого года Нина Пашкевич стала победительницей Чемпионата Украины по тяжелой атлетике. Всего у нее было около сотни спортивных наград. На малой родине с 47-летней защитницей прощаются 21 сентября.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб телеоператор Игорь Захаров. Он работал на телеканалах "Украина" и "1+1", а после начала полномасштабного вторжения РФ присоединился к Силам обороны. В течение последнего года Игоря считали без вести пропавшим – и только недавно смерть защитника подтвердила ДНК-экспертиза.