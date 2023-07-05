'Навсегда в Небесном войске': в боях за Украину погиб командир стрелкового отделения из Винницкой области. Фото

"На войне за независимость Украины погиб еще один защитник из Винницкой области Корж Евгений Владимирович. Жизнь 34-летнего воина оборвалась 3 июля в Донецкой области.

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О потере сообщили на Facebook-странице Тульчинской районной государственной администрации. Евгений был младшим сержантом и исполнял обязанности командира стрелкового отделения.

"В Донецкой области 3 июля погиб Корж Евгений Владимирович, 4 сентября 1988 года рождения, житель села Суворовское Тульчинской громады", – говорится в сообщении.

В громаде выражают слова искреннего соболезнования семье, друзьям, товарищам по оружию, односельчанам и всем, кто знал, ценил и уважал погибшего на войне Героя.

"Только сердце знает всю глубину печали о родных, души которых вознеслись в небо навеки. Остается с нами память о них, светлая, как слеза, вечная, как огонь, сквозь земную жизнь веющая немым спокойствием, сохраняя навсегда теплые воспоминания обо всех, кого уже никогда не вернуть. Спи спокойно, Герой! Добрая, светлая память о тебе и благодарность за твой подвиг навсегда останутся в наших сердцах", – написали в громаде.

Еще один защитник Украины присоединился к числу Героев, которые навсегда останутся в Небесном войске.

Напомним, что в боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб львовский ресторатор и бренд-шеф Андрей Гудыма. Прощание с ним состоится в четверг, 6 июля, в 11:00 в Гарнизонном храме во Львове.

4 июля в Киеве в Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось. Женщина получила тяжелые ранения в результате российского удара по Краматорску 27 июня.

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