'Сердце рвется на куски': в боях под Бахмутом погиб львовский ресторатор Андрей Гудыма. Фото

В боях за Украину под Бахмутом Донецкой области погиб львовский ресторатор и бренд-шеф Андрей Гудыма. Прощание с ним состоится в четверг, 6 июля в 11:00 в Гарнизонном храме во Львове.

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Похоронят Героя в 12:00 на Марсовом поле. Об этом сообщили в Facebook украинская журналистка Ульяна Сурмай, а также коллеги Гудымы из пивного ресторана Re:bro и Издательства Старого Льва. Отмечается, что враг забрал жизнь ресторатора 2 июля во время выполнения боевой задачи.

У Гудымы осталась дочь Юлия, с которой он был очень близок.

"..все, о чем я молилась в последние дни – чтобы ты появился в сети. Чтобы почитал сообщения и просмотрел фоточки от Юляшки, на которые она ждала ответов и постоянно спрашивала – "почему папа не отвечает?". Увидел скрины наших с ней переписок, от которых ты бы улыбнулся, и тебе стало бы так тепло на сердце. Но там застыло – в последний раз в пятницу, в 01.07", – с грустью написала Сурмай.

"Твоя дочь любит тебя больше всего на свете. И поэтому я сдерживала тебя, как могла. Злилась и гордилась. А сейчас сердце рвется на куски, потому что так тяжело не было никогда", – добавила журналистка.

В Издательстве Старого Льва сейчас как раз готовится книга ресторатора "69 специй для сердца", которая теперь станет книгой памяти об Андрее.

"Андрей Гудыма стал и частью семьи Старого Льва. Издательство как раз готовит к печати невероятную книгу Андрея, ироническую и глубокую – "69 специй для сердца" в художественном оформлении Светланы Фесенко. Это невосполнимая и страшная потеря для всех нас. Вечная память и слава Герою!" – отметили в издательстве.

Непоправимой утратой смерть Андрея также стала для его коллег из ресторана Re:bro.

"Все, к чему он прикасался, все, что сотворил: от крошечного ножика до кулинарных шедевров – несет его отпечаток... его мысли, улыбку, его душу. Сколько из нас Андрей научил не только профессии – любви. Любви друг к другу, к делу, которое делаешь. Его традиции живут в заведениях, его блюдо живет, его творчество. Мы осиротели без тебя, Андрей!" – трогательно отметили на странице заведения.

Свои соболезнования выразила и основательница издательства ВСЛ, поэтесса Марьяна Савка: "Наш автор, который не успел увидеть свою книгу. Погиб на фронте. А еще на Книжном Арсенале мы со Светланой Фесенко рассматривали ее акварельки к этой невероятной книге о специях. Столько в ней. любви и вкуса к жизни. Это будет очень красивое издание, Андрей, обещаю. Очень больно быть издателем книг, которые увидят мир без авторов".

"Несколько месяцев назад Издательство Старого Льва в очередной раз приобщило меня к замечательному проекту – иллюстрировать книгу о специях. Яркую, остроумную, веселую, вкусную книгу о специях. О жизни. Но жизнь, к сожалению, никогда не знает, когда придет смерть... Но книга будет. Я ее рисую. Теперь как книгу памяти об Андрее. Я рисую celebration of life. Во всех смыслах", – отметила также иллюстратор Светлана Фесенко.

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