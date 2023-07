В больнице умерла писательница Виктория Амелина, получившая тяжелые ранения при ударе РФ по Краматорску

В больнице Днепра скончалась писательница Виктория Амелина, получившая тяжелые ранения в результате российского удара по Краматорску 27 июня. Число погибших из-за этого террористического обстрела возросло до 13 человек.

Об этом сообщили на сайте общественной организации PEN Ukraine. Как отмечается, Амелиной не стало в субботу, 1 июля.

Она была в ресторане Ria Lounge, куда попала ракета оккупантов, вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей.

"Врачи и парамедики в Краматорске и Днепре делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, ранение было смертельным. В последние дни жизни Виктории рядом с ней были ее родные и друзья", – говорится в сообщении.

Виктория Амелина — писательница, член украинского ПЭН и документатор российских военных преступлений в правозащитной организации Truth Hounds. Она документировала преступления России на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины, в частности, на Изюмщине, где нашла дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко.

Также Амелина работала над своей первой нон-фикшной книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War. В этой книге она рассказывает об украинских женщинах, документирующих военные преступления, и их жизни во время войны.

Также писательница занималась активной адвокационной работой: обращалась к правительствам других стран о предоставлении оружия Украине, а также требовала справедливости и создания специального международного трибунала для всех виновников российских военных преступлений против Украины, говорила о совместной антиколониальной борьбе украинцев и других народов мира.

Ранее сообщалось, что во время обстрела оккупантами Краматорска были ранены три гражданина Колумбии. Их сопровождала украинская писательница Виктория Амелина.

Среди пострадавших иностранцев были колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы просто ужинали в пиццерии.

– 27 июня войска РФ нанесли удар по кафе в центре Краматорска. Число жертв ракетного удара РФ достигло 13 человек. Ранены были более 60 посетителей заведения.

– В России же свое преступление, в результате которого погибли мирные жители и, в частности, дети, а среди раненых оказался 8-месячный младенец, назвали "просто шиком": в эфире пропагандистского шоу так называемые эксперты расхвалили атаку на кафе.

– в Доброполье 30 июня простились с сестрами-близнецами Юлей и Аней Аксенченко. Девочки, которым в сентябре должно было исполниться по 15 лет, погибли в результате удара войск РФ по кафе в центре Краматорска.

