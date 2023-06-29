Число жертв ракетного удара РФ по Краматорску возросло до 12: из-под завалов деблокировано тело еще одного человека

Вечером 27 июня российская террористическая армия атаковала Краматорск Донецкой области ракетами "Искандер" – жертвами оккупантов стали мирные люди. По состоянию на утром 29 июня известно о 12 погибших.

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Также в результате теракта десятки людей получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины и МВД Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спасатели сообщили, что утром, 29 июня, из-под завалов деблокировано тело еще одного погибшего. В общей сложности из-за российского ракетног удара погибли 12 человек, в том числе 3 ребенка.

Более 60 человек получили ранения разной степени тяжести. Из-под завалов разрушенного здания спасены 11 человек, из них 7 – подразделением ГСЧС. Аварийно-спасательные работы в Краматорске завершены.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что поисково-спасательной операции в Краматорске продолжались двое суток. Около четырех часов утра спасатели деблокировали еще одно тело. Все идентифицированы. Также в МВД уточнили, что травмированы в результате обстрелов 65 человек.

Напомним, вечером 27 июня оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск в Донецкой области. В 19:32 они нанесли удар по центру города и поселку Беленькое. Было попадание в здание общественного питания.

Ранее сообщалось, что американский доброволец в Украине Ник Дакворт сказал, что он был в ресторане Ria Lounge в Краматорске, когда туда попала российская ракета. Это было примерно в 19:30. Волонтер заявил, что многие люди получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по кафе в Краматорске 27 июня. Агента спецслужб РФ, местного жителя, задержали по горячим следам сотрудники контрразведки Службы.