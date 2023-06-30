Похоронили в свадебных платьях: в Донецкой области простились с близняшками, которых РФ убила в Краматорске. Фото

В Доброполье в Донецкой области 30 июня простились с сестрами-близнецами Юлей и Аней Аксенченко. Девочки, которым в сентябре должно было исполниться по 15 лет, погибли в результате удара войск РФ по кафе RIA Pizza в центре Краматорска 27 июня.

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Юных жертв российской агрессии похоронили в белоснежных свадебных платьях, которых из-за России девочки никогда не оденут, чтобы отпраздновать самый счастливый день своей жизни. О церемонии прощания с Аней и Юлей рассказало местное издание "Kramatorsk Рost".

Проститься с невинными жертвами России, 14-летними сестричками-близнецами Аней и Юлей Аксенченко, погибшими в результате российского удара по пиццерии в центре Краматорска 27 июня, пришли множество людей. Родные, друзья и земляки девочек принесли огромное количество венков и цветов и выражали соболезнования убитым горем родителям девочек.

Прощание проходило у дома, где жили девочки с родителями в Краматорске.

"Они сначала были очень одинаковые, но потом каждая из них стала индивидуальностью. Очень любили вместе рисовать. Одна больше математику любила, вторая – гуманитарные науки. Мама с папой всегда заботились, были воспитанными и скромными, очень хорошие девочки и такими в сердце останутся навсегда. Пусть им будет земля пухом" – рассказала первая учительница девочек.

Маме Ани и Юле во время похорон было очень плохо, пишет издание: женщина едва стояла на ногах.

"Ей удалось найти свадебные платья, чтобы в них похоронить своих дочерей. Эту одежду подарил им один из свадебных салонов Киева. Юлю и Аню похоронили в Доброполье", – говорится в материале "Краматорск Рost".

Как рассказал известный датский фотограф Ян Граруп, соучредитель международного агентства NOOR, мама девочек – врач-хирург по специальности. Семья уехала из Краматорска в село Доброполье после начала полномасштабного вторжения, спасаясь от российских обстрелов.

В тот роковой день девочки вместе с отцом приехали из Доброполья в город, чтобы посетить маму, которая работала в госпитале.

"Перед отъездом решили пойти поесть пиццы, а затем планировали вернуться в село. Они никогда не вернулись. Погибли во время российского теракта против мирных жителей", – рассказал фотограф.

В "Kramatorsk Рost" призвали неравнодушных поддержать семью Ани и Юли финансово.

Сделать это можно по реквизитам:

5168745131398460 (мать – Аксенченко Ольга).

В этот же день в поселке Городещино простились еще с одной жертвой российского удара по Краматорску – с сушисткой RIA Pizza Валерией Симонник. Девушке было всего 17 лет, совершеннолетие она должна была отпраздновать в День флага Украины – 23 августа.

Помочь семье Валерии можно по реквизитам:

5167 8032 0377 8456 (мать – Оксана Симонник).

Напомним, 27 июня войска РФ нанесли удар по кафе в центре Краматорска. Число жертв ракетного удара РФ достигло 12 человек. Ранены более 60 посетителей заведения.

В России же свое преступление, в результате которого погибли мирные жители и, в том числе, дети, а среди раненых оказался 8-месячный младенец, назвали "просто шиком": в эфире пропагандистского шоу так называемые эксперты расхвалили атаку на кафе.

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