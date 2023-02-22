Навстречу победе: как ''Киевстар'' вместе с абонентами помогает стране и ВСУ

С первых дней полномасштабного вторжения мобильный оператор поддерживает страну, реагируя на нужды государства и общества. За прошлый год Киевстар перечислил более 130 млн. грн. на гуманитарную помощь и выделил 300 млн. грн. на восстановление инфраструктуры в рамках проекта United 24. А неравнодушные абоненты собрали более 78 млн. грн. в рамках благотворительных инициатив компании.

Видео дня

"Мы сфокусировались на поддержке военных, больниц и пострадавших от войны с начала полномасштабного вторжения. Уже 28 февраля прошлого года мы перечислили фонду "Вернись живым" первый транш в 10 миллионов гривен. Сейчас сумма благотворительной помощи от Киевстар уже составляет более 130 миллионов гривен. Спасибо неравнодушным абонентам за каждое благотворительное SMS и подключение Суперсилы "Помощь ВСУ", за участие в проектах компании. Будем продолжать делать все возможное для дальнейшей помощи Украине " - отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Помощь военным:

Это направление является одним из основных в рамках благотворительной поддержки Киевстар. Вместе с фондом компетентной помощи армии "Вернись живым" и группой "Океан Эльзы" летом был проведен сбор средств на новые пикапы для ВСУ. В рамках проекта #ДорогиПеремоги общими взносами собрано почти 15 млн грн, на которые закуплены и переданы на фронт 15 надежных автомобилей. Также недавно в компании завершился еще один сбор на новые пикапы под названием #ДоброПереможе, в рамках которого абоненты Киевстар собрали более 13 миллионов гривен на автомобили для военных.

Мобильный оператор приобщался благотворительными взносами к каждому инициированному им проекту За прошлый год Киевстар перечислил в фонд "Вернись живым" 45 миллионов гривен на гуманитарные нужды военных. Также, 55 миллионов гривен было перечислено в фонд "Киевская школа экономики". На эти средства было закуплено новое технологическое оборудование "Украинский государственный центр радиочастот" для усиления киберзащиты Украины и противодействия информационным угрозам.

Кроме того, в прошлом году Киевстар создал для абонентов удобные инструменты помощи в надежные фонды через благотворительные SMS, Суперсилу "Помощь ВСУ" и другие сервисы от компании. С марта 2022 г. неравнодушные клиенты оператора для поддержки военных, больниц и пострадавших от войны пожертвовали с мобильных счетов более 17 миллионов гривен.

Помощь больницам:

В первые недели полномасштабной войны Киевстар перечислил БФ "Твоя опора" 5 млн грн для поддержки украинских врачей, защищающих страну на собственном фронте. На эти средства закуплены необходимые препараты и изделия медицинского назначения для 12 больниц в 8 областях Украины и двух интернатов. Часть денег пошла на реабилитацию трех подопечных фонда, вынужденных эвакуироваться из-за военных действий. Также мобильный оператор перечислил 3,347 млн грн в МБФ "Украинская биржа благотворительности" на обеспечение необходимым оборудованием больниц в Киеве, Запорожье и Львове.

Кроме этого, для поддержки больниц Киевстар совместно с партнерами провел весной 2 телемарафона Save Ukraine — #StopWar для сбора средств на закупки медицинского оборудования в учреждения здравоохранения, которые оказывают помощь раненым и пострадавшим во время войны, а также на удовлетворение продовольственных нужд и обустройство мест размещения беженцев.

Помощь пожилым и пострадавшим от войны:

Киевстар активно вовлекается в поддержку гериатрических пансионатов страны, которые сегодня находятся на грани гуманитарной катастрофы. Весной 2022-го оператор перечислил благотворительному фонду Let's help 5 млн грн. и 40 гериатрических пансионатов и центров социальной помощи получили поддержку. Кроме того, на благотворительные средства заведения обеспечены электрогенераторами и топливом для них на случаи перебоев с электроснабжением.

Сотрудники Кивстар также в течение прошлого года присоединились к поддержке пожилых людей и собрали более 377 тыс. грн в рамках благотворительного сбора на праздничные пасхальные корзины . В канун новогодних праздников сотрудники компании вновь объединились ради помощи пожилым людям, собрав средства на теплую одежду для одиноких стариков в гериатрических заведениях Украины. Компания поддержала инициативу и объединившись с волонтерами, перечислили 1 миллион гривен в МБФ Let's help на приобретение теплых наборов для пожилых людей.

Еще одним направлением помощи от оператора есть поддержка переселенцев и пострадавших от войны. В мае Киевстар перечислил 5 миллионов грн в МБФ "Каритас Украины" на гуманитарные нужды малообеспеченных семей и семей с детьми, вынужденно переселенными лицами.

А также Киевстар выделил 300 миллионов гривен на восстановление цифровой инфраструктуры страны в пределах United-24.