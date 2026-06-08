Наземные роботизированные комплексы меняют логистику и тактику современного боя: в Нацгвардии привели цифры

Силовики Национальной гвардии Украины на войне в Украине активно используют наземные роботизированные комплексы в логистике и тактике современного боя. Для их подразделений это ежедневная практика, которая спасает жизни.

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Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко. Роботы помогают спасать жизни и уменьшать риск для личного состава во время эвакуации.

Как в НГУ используют НРК

По его словам, в текущем году силовики с помощью роботов доставили на передовую 1477 тонн груза, в частности, боеприпасы, провизия, средства связи и инженерное имущество. За этот же период работы вывезли 113 раненых военнослужащих.

Отдельный показатель эффективности, по словам командующего НГУ, составил почти 23 тысячи баллов в рамках госинициативы"Дроны за баллы. НРК", или более 100 млн грн для дальнейшего развития.

"Современная война – это все чаще война технологий, быстрых решений и сохранения жизни воина. И именно поэтому Национальная гвардия, как составляющая Сил обороны Украины и системы МВД Украины, продолжает системно наращивать применение наземных роботизированных комплексов", – резюмирует Александр Пивненко.

Напомним, ранее арсенал медэваков украинской армии пополнил новый сухопутный робот – логистическо-эвакуационный НРК "Вепрь" отечественного производства. В Минобороны кодифицировали и допустили эту технику к боевой работе.

Как сообщал OBOZ,UA, в Госпогранслужбе Украины показали работу наземных роботизированных комплексов "Рысь", которые использует подразделение "Феникс". Машины патрулируют позиции, доставляют грузы и участвуют в эвакуации раненых в районах повышенной опасности.

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