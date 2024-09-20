Назвали 'лучшим сыном страны': в России открыли мемориальную доску ликвидированному в Украине оккупанту, сидевшему в тюрьме за убийства

Во Владимирской области РФ торжественно открыли мемориальную доску в память о завербованном на войну против Украины преступнику, назвав его "лучшим сыном страны". Сергей Липинский, который воевал в составе штурмового отряда "Черная мамба", был дважды осужден за убийства.

Видео дня

Как пишут российские СМИ, мероприятие прошло в поселке Вольгинский Петушинского района, в лицее имени академика Бакулова. Там решили увековечить память троих выпускников – оккупантов, ликвидированных в Украине.

Среди них также был перечислен Липинский. В 2016 году суд приговорил его к 18 годам тюрьмы по обвинению в убийства и покушения на убийство.

По материалам дела, повздорив со знакомыми, Липинский взял ружье, подошел к их машине Toyota Land Cruiser 100 и сделал несколько выстрелов. Один человек скончался на месте, другого спасли врачи.

Липинский скрылся с места преступления. На суде он не признал своей вины.

А в 2003 году он уже был осужден за убийство и незаконный оборот оружия, после чего провел десять лет в колонии.

Липинский служил в 252-м мотострелковом полку ВС РФ (в/ч 91711, Воронеж), воевал в составе штурмового отряда "Черная мамба". Его завербовали на войну из колонии.

Однако криминальная биография, очевидно, не смутила российских чиновников.

"Среди лучших сынов нашей страны останутся уроженцы поселка Вольгинский – их имена навечно занесены в книгу бессмертной славы, мужества и доблести!" – заявили в администрации Петушинского района.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки на фронте в Украине РФ потеряла 214 единиц военной техники и вооружения, а также около 1340 человек живой силы. С начала масштабного вторжения потери России достигли 39 480 человек убитыми и ранеными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!