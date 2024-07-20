Не бежал от войны и был верен присяге: на фронте погиб Николай Янцюк с Прикарпатья. Фото

Война против российских оккупантов унесла жизни еще одного жителя села Гвозд Надворнянской громады Ивано-Франковской области. Защитник Украины Николай Янцюк погиб неподалеку от населенного пункта Старица Чугуевского района Харьковской области 19 июля.

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Солдат получил несовместимые с жизнью ранения из-за сброса противником взрывчатки с БПЛА. Об этом сообщил глава Надворнянского городского совета Зиновий Андреевич.

"Искренний, опытный защитник знал, что такое война. Но не бежал от нее, а наоборот мужественно и верно защищал нашу свободу. И цена нашего мира, к сожалению, очень высока", – написал он.

Воину, отдавшему в боях за Украину самое ценное, было 48 лет. Николай Янцюк до последнего вздоха оставался верным военной присяге и своей стране.

"Каждая потеря – это огромная боль для всей нашей громады и чем дальше, тем все сильнее болит. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Николая, преклоняем головы в скорби. Пусть Господь Бог поможет Вам перенести эту тяжелую утрату! Вечная слава и уважение герою Украины!" – добавил Андреевич.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину под Липцами в Харьковской области погиб защитник Дмитрий Лантух из Кривого Рога. Свой последний бой воин принял 7 июля.

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