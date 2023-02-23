'Не будет большой тайной': Буданов рассказал об агентах ГУР в окружении Путина и рассказал, как их проверяют

Украинская разведка располагает агентами на территории России, в частности, и в окружении президента РФ Владимира Путина. И чем в более глубокую пропасть российский диктатор загоняет Россию – тем легче Украине находить людей, готовых к сотрудничеству, в Кремле.

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Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ. По его словам, российские чиновники идут на сотрудничество, надеясь облегчить судьбу России и свою собственную в будущем.

По словам Буданова, у украинской разведки есть свои агенты в окружении Путина. Он отказался озвучивать количество российских чиновников, которые сотрудничают с ГУР МОУ.

"Они есть. И поскольку ситуация в Российской Федерации действительно ухудшается с каждым днем, то находить людей, которые идут на сотрудничество, каждый день становится все легче", - отметил Буданов.

Мотивы людей из окружения Путина идти на сотрудничество глава украинской разведки объясняет их попытками думать о будущем.

"Возможность нормального существования в будущем (мотивирует людей из окружения Путина идти на сотрудничество с Украиной. – Ред.). Это не будет, я думаю, большой тайной для вашей аудитории, что у нас тесные взаимоотношения со многими странами мира", – отметил Буданов. .

Глава ГУР также заверил, что разведчики имеют возможности проверить, достоверную ли информацию передают эти "агенты", либо они пытаются дезинформировать Украину.

"Это очень легко проверяется. Мы верим не словам, а только фактам. Если человек говорит, что завтра пойдет дождь, а дождь не пошел. Но он говорит: "Ошибся, вот послезавтра точно будет". А послезавтра он тоже не пошел. Возможно, он ошибся, но в таком случае, будет ли доверие такому лицу? Нет, не будет. Это аллегорический ответ на ваш вопрос", – заявил Буданов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Буданов рассказал, к чему готовится Россия весной. Основные силы оккупанты, по его мнению, будут концентрировать на выполнении задания номер один - выходе на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта, как того требует Путин.

В то же время Буданов рассказал о ситуации вокруг Бахмута и объяснил, почему защищать город необходимо, пока это возможно.

Также сообщалось, что, по данным украинской разведки, Россия получила пробную партию снарядов из Ирана и заказала еще. В ближайшее время Тегеран может поставить партию в 20 тысяч снарядов. Однако для России, которая использует гораздо больше артиллерийских боеприпасов, чем способна производить, эти поставки - "капля в море".

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