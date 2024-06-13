'Не было ни свиста, ничего, все случилось в секунду': житель Кривого Рога рассказал о моменте удара РФ. Видео

Житель Кривого Рога Сергей рассказал о том, как стал свидетелем ракетной атаки, которую совершила Россия накануне, 12 июня. По его словам, взрыв произошел в считанные секунды после объявления воздушной тревоги.

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Этому не предшествовал ни свист, ни что-либо другое. Об этом Сергей рассказал в комментарии "Суспільному".

Вместе со своей девушкой Сергей живет в доме в Кривом Роге, в который попала российская ракета 12 июня.

По словам мужчины, был объявлен сигнал тревоги и через 15-20 секунд произошел удар.

"Был сигнал тревоги. После сигнала тревоги буквально секунд 15-20 и произошел прилет. Не было ни свиста, ничего, все случилось в секунду. Произошел "прилет", потом полетело стекло. Повреждена квартира, два автомобиля моих… А так в целом, хорошо, что живы", – рассказывает местный житель.

Стоит отметить, что российские террористы ракетным ударом по Кривому Рогу днем 12 июня убили девять мирных жителей. Сегодня на месте обстрела – руины домов, поврежденные автомобили и разбросанные детские вещи.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский накануне отреагировал на удар РФ по его родному городу, отобравшему жизнь мирных жителей. Он отметил: ежедневно и каждый час российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должны усиливать ПВО.

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