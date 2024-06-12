Армия РФ убила ракетой в Кривом Роге 8 человек и ранила еще 21: Зеленский показал видео с места трагедии

В среду, 12 июня, страна-террорист в очередной раз атаковала Кривой Рог на Днепропетровщине. Армия РФ убила ракетой гражданских людей.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также показал видео с места трагедии.

"Ракетный удар россиян по Кривому Рогу. На данный момент 11 раненых людей и 6 погибших. Мои соболезнования. На месте работают все необходимые службы", – сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что ежедневно и каждый час российский террор доказывает, что Украина вместе с партнерами должна усиливать ПВО.

"Современные системы противовоздушной обороны способны обеспечить максимальную защиту людей, наших городов, наших позиций. И мы максимально нуждаемся в них", – добавил президент.

По состоянию на 17:58 в Офисе генпрокурора сообщили, что уже семеро погибших и 20 ранены в результате ракетного удара по Кривому Рогу. Начато расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 12 июня 2024 года военные РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших будет уточняться.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление РФ.

По состоянию на 18:05 глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество погибших возросло до 8 человек. Пострадал не менее 21 человек, среди травмированных – двое детей. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести.

Враг нанес ракетный удар по жилой застройке города сегодня днем. Поисковая операция продолжается. Сотрудники ГСЧС, Национальной полиции, коммунальные службы, волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей.

На месте происшествия работают кинологи с поисковиками и психологи. Полицейские документируют очередное военное преступление России.

Напомним, днем среды, 12 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. Атака пришлась на жилищный сектор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье днем 12 июня также раздался взрыв. В городе и области в это время не была объявлена воздушная тревога. Целью врага был один из объектов критической инфраструктуры, повреждения, однако обошлось без пострадавших.

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