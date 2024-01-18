'Не дает преимущества Путину': во Франции высказались о ситуации на поле боя в Украине и поставках авиабомб и боеприпасов

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в течение 2024 года Париж ежемесячно будет поставлять украинской армии 3 тыс. боеприпасов. Также ВСУ будут получать в течение года от Франции по 50 авиабомб в месяц.

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Глава французского оборонного ведомства также высказался об украинском контрнаступлении. По его словам, оно не сработало так, как хотели на Западе, но вместе с тем российские войска потеряли инициативу на поле боя. Об этом Себастьен Лекорню заявил в эфире France Inter.

По его словам, некоторые страны по политическим причинам сделали много заявлений, но Франция действительно осуществила все поставки вооружения, о которых говорила. В частности, Лекорню упрекнул Германию, которая отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus.

Что касается ситуации на российско-украинском фронте, Лекорню признал, что сейчас наблюдается позиционная война. При этом он заверил, что страна-агрессор Россия не сможет одержать победу. Он подчеркнул, что все "успехи" оккупантов ограничиваются небольшими территориальными завоеваниями на разных участках фронта.

Также глава французского оборонного ведомства подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов. В то же время оно не позволило диктатору Владимиру Путину получить преимущество на поле боя.

"Москва не выигрывает в этой войне. Россияне не вернули себе инициативу, а российские захваты ограничиваются двумя километрами, откусанными здесь и отнятыми там. Контрнаступление не сработало так, как мы хотели, однако оно не дает Путину преимущества", – заявил Лекорню.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию на запуск артиллерийской коалиции, который был запланирован на 18 января. На такой шаг Киев пошел "из соображений безопасности". Однако глава украинского оборонного ведомства примет участие в мероприятии онлайн.

Ранее французская оборонная промышленность согласилась изготовить для ВСУ 78 САУ Caesar. Со своей стороны Украина предоставит часть собственных ресурсов, чтобы этот процесс начался как можно скорее.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты немецкого Бундестага 17 января не поддержали проект резолюции, призывающей канцлера Олафа Шольца одобрить поставки крылатых ракет Taurus Украине. "За" проголосовали только 178 депутатов, против – 485.

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