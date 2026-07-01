"Не демонтированы": Сирский объяснил ситуацию с ретрансляторами для российских дронов в Беларуси

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разъяснил ситуацию с ретрансляторами для российских дронов, размещенными на территории Беларуси. По его словам, один из них недавно вновь был активирован, а сами устройства до сих пор не демонтированы.

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Об этом генерал сообщил в интервью СМИ. Он заверил, что у украинских военных достаточно средств и опыта, чтобы противодействовать подобным угрозам на этом направлении.

Ситуация с ретрансляторами РФ в Беларуси

Как объяснил Сырский, белорусская сторона до сих пор не демонтировала ретрансляторы для российских беспилотников. Более того, один из них накануне снова был активирован. В то же время украинская сторона отслеживает ситуацию и контролирует соответствующее направление.

"Я думаю, что они больше не будут их включать", – подчеркнул главнокомандующий.

На вопрос о возможном физическом отключении этих ретрансляторов Сырский отреагировал сдержанно и не раскрыл подробностей, отметив, что не может публично комментировать все аспекты таких действий.

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В то же время он подчеркнул, что украинские военные обладают достаточным опытом, подготовкой и средствами для противодействия вражеским беспилотникам на этом направлении.

"У нас есть опыт, у нас есть обученные расчеты, у нас есть все, чтобы не бояться действий с этого направления. По крайней мере, сделать невозможными полеты БПЛА противника вдоль границы", – подытожил Сирский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России наносить удары по украинской территории. По его словам, на белорусской территории работают антенны-ретрансляторы, которые используются для корректировки российских ударов по гражданским объектам, и если Минск не отключит их в ближайшее время, то Украина сделает это сама.

Как писал OBOZ.UA, 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые использовались для корректировки российских ударов по украинской территории, с 22 июня больше не работают. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что ретрансляторы не работают, пока точно неизвестно, демонтировали ли их.

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