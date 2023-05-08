Не для демонстрации силы: эксперт объяснил, почему Россия усилила ракетные удары по Украине

Российская террористическая армия в последнее время усилила ракетные удары по территории Украины. Военные эксперты предполагают, что несмотря на дефицит высокоточного оружия оккупанты по-прежнему пытаются по максимуму уничтожить инфраструктуру Украины.

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При этом аналитики сомневаются, что таким образов россияне пытаются продемонстрировать силу своей внутренней аудитории. Об этом в эфире "24 канала" рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

По его словам, путинские террористы не отказались от задачи уничтожить инфраструктуру и потенциал нашей страны. Даже несмотря на существенный дефицит ракет, агрессор будет пытаться всеми доступными силами и средствами выполнить назначенные цели.

Также Киричевский сомневается, что таким образом российская армия пытается показать силу своей внутренней аудитории. Он отметил, что даже после уничтожения сверхзвуковой ракеты "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot, кремлевская пропаганда по-прежнему врет россиянам, что их оружию "аналогов нет" и это все неправда.

"Они себе задачу формулируют приблизительно так, что им же надо как-то продолжать реализацию заданий, которые они себе очертили, так называемая "денацификация" и "демилитаризация", что по сути означает уничтожение инфраструктуры и потенциала. Они их выполняют всеми доступными силами и средствами. Других вариантов нет. Вряд ли россияне пытаются продемонстрировать своей внутренней публике, мол, смотрите какие мы сильные. Судя по всему, это не имеет никакого впечатления на российскую аудиторию", – сказал эксперт.

Киричевский подчеркнул, что с начала полномасштабной войны россияне существенно израсходовали запасы высокоточных ракет. Однако имея то, что у них есть в запасе, оккупанты будут пытаться и дальше уничтожать потенциал и инфраструктуру Украины.

"Даже учитывая, что у россиян меньший запас дозвуковых и сверхзвуковых крылатых ракет, чем в начале войны, сейчас ориентировочно это до 400 единиц дозвуковых ракет и около 100 ракет Х-22, они ничего принципиально не изменили. Они двигаются тем самым курсом, который взяли еще 24 февраля 2022 года – всеми доступными силами и средствами просаживать наш потенциал и уничтожать инфраструктуру Украины", – отметил Киричевский.

Напомним, в Одесской области вечером 7 мая раздались взрывы, а после полуночи оккупационная армия России атаковала регион ракетами Х-22. В области сработала противовоздушная оборона, при этом есть прилет по складу и побережью, в результате чего пострадали гражданские.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 мая российская террористическая армия атаковала Киев ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-131/136. В результате падения обломков БПЛА в столице зафиксированы повреждения. Также среди мирных жителей есть раненные.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы противовоздушной обороны впервые с начала войны и первыми в мире сбили баллистическую ракету "Кинжал". Цель, которую запустили по нашей стране российские войска, защитники обезвредили с ЗРК Patriot, который никогда еще не работал с подобными.

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