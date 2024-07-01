'Не до всех дошло': в ВМС Украины призвали российских туристов убираться из Крыма

Туристы из страны-агрессора России должны выехать из временно захваченного войсками РФ Крыма. Оккупанты превратили полуостров в свою военную базу и сейчас там есть много объектов, которые являются законными целями для Сил обороны Украины.

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Об этом сказал спикер Военно-морских сил Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, 1 июля. Он отметил, что эта информация пока еще дошла не до всех россиян.

После каждого очередного перекрытия незаконно построенного оккупантами Керченского моста, заявил Плетенчук, все еще можно наблюдать очередь именно из легковых авто на въезд в Крым.

"Потому можно сказать, что во-первых: не до всех дошло. Во-вторых, следует отметить, что выживает эта отрасль в Крыму довольно часто за счет бюджетников, которым эти путешествия просто покупает их предприятие или бюджет. Поэтому они наполняют туристами Крым таким административно командным способом", – сказал спикер ВМС.

Российским туристам он настоятельно посоветовал оставить украинский полуостров – это поможет сохранить жизнь,

"Мы предупреждаем, что в Крыму много военных объектов и, соответственно, никто в покое, пока они там есть, не оставит, поэтому делайте выводы и принимайте решения, которые помогут вам сохранить жизнь и здоровье", – призвал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июня в оккупированном Севастополе был поражен российский Центр космической слежки и связи – военная составляющая системы спутниковой связи и навигации, которая помогала врагу целиться по гражданским целям в Украине.

Из-за работы российской ПВО и падения обломков российских зенитных ракет "Тор" были погибшие и пострадавшие на пляже в поселке Учкуевка под Севастополем.

Оккупанты подняли истерику, обвинив Украину в теракте, а минобороны РФ упрекнуло США в причастности к ударам, поскольку они якобы были нанесены ракетами ATACMS, запрограммированными американскими специалистами. В Госдепе США эти упреки назвали "бессмысленными и гиперболическими".

В Офисе президента Украины заявили, что Крым – это оккупированная, чужая для РФ территория, где идут боевые действия и полномасштабная война, поэтому там не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни".

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