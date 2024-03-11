Не дорога на 'ноль': в ТЦК объяснили главную цель вручения повесток и объяснили нюанс с отсрочками

Повестка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки прежде всего является вызовом граждан для уточнения их данных. Главная цель состоит в том, чтобы люди пришли и обновили свои личные данные.

Такое разъяснение опубликовал Житомирский областной ТЦК и СП. Там подчеркнули, что повестка в ТЦК – это НЕ дорога на "ноль".

Отмечается, что довольно часто в соцсетях звучит претензия к работникам ТЦК, мол, повестки вручаются мужчинам с инвалидностью. Однако если мужчина стал инвалидом после приписки к призывному участку или вообще не зарегистрирован в ТЦК, то там о его инвалидности не знают.

Такие случаи регламентируются Постановлением министра обороны № 1487 от 30 декабря 2022 года, где указывается, что в случае изменения личных данных военнообязанные должны сообщить об этом ТЦК в течение 7 дней. Если бы мужчины своевременно обращались в ТЦК, таких случаев было бы меньше.

В ТЦК отметили, что воинский учет проводится в местных советах, центрах оказания административных услуг (укр. – ЦНАП) и на предприятиях, где работают мужчины, поэтому информацию необходимо подавать и туда.

Кроме того, большая часть работы ТЦК заключается в предоставлении отсрочки от мобилизации для имеющих соответствующие документальные основания.

"Поэтому здесь постоянно напоминают мужчинам приходить и получать такую отсрочку, чтобы упростить ведение учета для центра комплектования, а для себя – жизнь", – пояснили в ТЦК.

Отмечается, что даже после признания военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе мужчины не немедленно отправляются на фронт. Если человек не имел опыта военной службы, его направляют в один из учебных центров. При наличии опыта службы обучение проводится уже в воинской части, которая заинтересована в таком специалисте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине незаконно мобилизовали 19-летнего студента одного из харьковских университетов Владимира Дядюха. Юноша подал в суд и выиграл дело, однако процесс затянулся на полтора года, которые он провел на фронте.

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