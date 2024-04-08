Не дождался рождения третьего ребенка: на Хмельнитчине попрощались с молодым защитником, погибшим в боях за Украину. Фото

В Староконстантинове Хмельницкой области 6 апреля провели в последний путь солдата-стрелка Вадима Скобуна. Воину было 27 лет, у него остались родители, двое сыновей и беременная третьим ребенком жена.

На Facebook-странице горсовета сообщили, что наш защитник погиб 30 марта 2024 года в районе Марьинки. Трагедия произошла возле села Новомихайловка Покровского района Донецкой области.

Скобун Вадим Анатольевич родился 12 февраля 1997 года. "Суспільне" передает, что с 2019-го воин пошел служить по контракту. Выполнял задания на территории Хмельницкой области.

В марте этого года нашего защитника отправили на Донецкое направление. Там военный выполнил свою последнюю боевую задачу.

Церемонию прощания провели в Гарнизонном доме офицеров. Похоронили молодого солдата на городском кладбище.

Как писал OBOZ.UA:

– 29 марта при выполнении боевого задания на границе в Сумской области погиб 25-летний воин Руслан Онищенко из Днепропетровской области.

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– 27 марта погиб солдат Максим Белошкурский из Белгород-Днестровского Одесской области. Украинцу было всего 19 лет. Его жизнь оборвалась в боях на Авдеевском направлении фронта.

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