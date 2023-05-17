Не дожил два дня до 22-летия: в боях за Бахмут погиб молодой защитник из Закарпатья. Фото

На войне против российских оккупантов погиб военный родом из Закарпатья Василий Матийчак. Жизнь защитника оборвалась за два дня до его 22-летия.

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Об этом сообщили в Межгорской общине, где в селе Стригальные проживал погибший воин. Как сообщается, он погиб в районе Бахмута.

Как говорят в общине, Василий с самого начала полномасштабного вторжения пошел защищать свою родную землю. Защитник служил в пограничных войсках.

Василий погиб во время выполнения боевого задания в районе Бахмута, где получил ранения, несовместимые с жизнью.

"15 мая в результате ранений, несовместимых с жизнью, полученных в районе населенного пункта Бахмут оборвалась жизнь молодого человека, настоящего патриота, у которого впереди была вся жизнь. Через два дня ему исполнилось бы только 22 года", – рассказал председатель Межгорской общины Василий Щур.

Так еще один молодой Герой навсегда присоединился к Небесным войскам Украины.

Ранее сообщалось, что под Бахмутом, спасая собратьев, погиб фотограф-натуралист, публиковавшийся в National Geographic. Денис Кривой стал 58-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии на территории Украины.

Напомним, что в бою за Бахмут погиб пулеметчик из Ивано-Франковской области Андрей Томащук. Отмечается, что российские оккупанты унесли жизни Героя во время боя на позиции 14 мая 2023 года.

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