Под Бахмутом, спасая собратьев, погиб фотограф-естествоиспытатель, публиковавшийся в National Geographic

Оккупанты в очередной раз забирают жизнь цвета нашей нации. Так, вблизи Бахмута погиб еще один военный, фотограф-естествоиспытатель Денис Кривой, работы которого публиковали в National Geographic.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Института массовой информации. Как сообщается, Денис погиб во время спасения своих раненых собратьев.

Весной 2022 года Денис присоединился к защите Украины как доброволец и вступил в Силы специальных операций. О гибели Дениса также написала его жена Галина Волгина, которая вместе с ним воспитывала двух маленьких дочерей.

"Сегодня я узнала о потере лучшего и самого важного для меня человека. Моего мужа. Моего друга. Моего Солнца. Лучшего отца двух маленьких девочек. Дени больше нет. Он погиб в Бахмуте. Пытаясь спасти раненых собратьев. Герой и защитник. Он всегда делал все и даже больше, а считал, что все равно недостаточно. Он добровольно выбрал свой путь и с честью прошел его. Помним его!" – написала женщина.

Как сообщается, в мирной жизни Денис был известным фотографом и специализировался на фотографировании пейзажей и репортажей, владел умениями в области анималистики и аэрофотографии. Упоминается, что Денис был награжден голубой лентой FIAP (один из самых престижных европейских конкурсов фотохудожников).

Как информирует ИМИ, Денис Кривой стал 58-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии на территории Украины.

Выставки фотографий Дениса были проведены во многих городах Украины, а некоторые его работы хранятся в странах Европы, Северной Америки и Азии. Кроме того, он сотрудничал с National Geographic Ukraine.

Ранее сообщалось, что в бою за Бахмут погиб пулеметчик из Ивано-Франковской области Андрей Томащук. Отмечается, что российские оккупанты унесли жизни Героя во время боя на позиции 14 мая 2023 года.

Также от пули вражеского снайпера погиб воин из Полтавщины Иван Андриец. Герой защищал Украину в рядах отдельной сводной штурмовой роты ПРТЦК и СП "ОДИН".