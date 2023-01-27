'Не хотят воевать, идти в наступление': в ГУР рассказали о больших проблемах в армии Путина и о том, что задумали в Кремле

Российская Федерация в войне против Украины столкнулась с серьезной проблемой: критической нехваткой командиров на уровне взводов и рот. В передовых подразделениях оккупационных войск на территории Украины не хватает до 40% младших командиров.

Видео дня

Особенно остро эта проблема стоит для российских оккупантов, воюющих на украинском Донбассе. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

Как отметил представитель украинской разведки, причиной дефицита младших командиров в Донецкой и Луганской области в значительной степени стала активизация наступательных действий оккупантов в этих регионах Украины.

"Российская Федерация будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели – полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. Те, что стоят на первой линии, не хотят воевать, идти в наступление, многие готовы себя покалечить, чтобы вернуться на территорию России и уже не воевать. Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает", - отметил Черняк.

Вместо решения проблемы российское командование в большинстве случаев просто бросает мобилизованных россиян на штурмы без командиров и без должного взаимодействия между штурмовыми группами. Такая практика может принести России незначительные тактические успехи – однако платит за них оккупационная армия сотнями погибших и потребностью постоянно пополнять "прореженные" подразделения новым пушечным мясом.

Однако проблемами с командирами низшего звена трудности для РФ не иссякают. Российская армия столкнулась с проблемами с руководством и на высших уровнях.

"Мы уже видели и продолжаем наблюдать частую замену генералов и командующих разного уровня, которым так и не удалось выполнить поставленные задачи. Пожалуй, это их последний шанс исправить ситуацию и хотя бы частично достичь целей. Поэтому, по нашим оценкам, кадровые проблемы с командным составом россиян с каждым днем будут только расти", – подчеркнул Черняк.

Напомним, ранее британская разведка констатировала серьезный раскол в руководстве российской армии. Новоназначенный командующий российскими войсками в Украине, а по совместительству – начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов пытается выстроить собственную иерархию.

Так, на днях в России решили уволить российского генерал-полковника Михаила Теплинского с должности одного из ключевых оперативных командиров войсками РФ в Украине, что свидетельствует расколе в военном руководстве страны-агрессора. Также с подачи Герасимова в России провели ротацию военачальников, снизив или повысив в должностях даже тех, кто раньше был раскритикован из-за неудач оккупантов на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!