"Не имеем права, чтобы у Украины были слабые места": Зеленский провел заседание Ставки, названы ключевые вопросы

Во вторник, 25 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники актуализировали информацию о ситуации на поле боя, а также подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. Он подчеркнул, что Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее.

"Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов", – уверен Зеленский.

Он сообщил, что командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

"Каждое из направлений обороны Украины важно. Не имеем права, чтобы Украина имела слабые места", – убежден президент.

Также, по его словам, участники заседания обсудили ход комплектования личным составом и техникой новосозданных бригад, поскольку для приближения победы наши бойцы должны быть обеспечены всем необходимым.

Напомним: накануне Зеленский совершил рабочую поездку на Житомирщину. Там глава государства провел совещание по ситуации в регионе и обсудил меры по укреплению государственной границы.

Кроме того, Зеленский заслушал информацию о готовности подразделений Территориальной обороны, подготовке, переподготовке и повышении квалификации личного состава для воинских частей и подразделений Десантно-штурмовых войск.

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– 24 апреля Зеленский и глава парламента Эстонии Кая Каллас провели совместную конференцию в Киеве, где была подписана совместная декларация о сотрудничестве между нашими странами. Политики пришли к взаимным решениям по ключевым вопросам, которые важны для нашего суверенитета и безопасности: победа на фронте и вступление в НАТО.

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