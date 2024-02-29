'Не исключаем': премьер Эстонии поддержала идею Макрона относительно размещения иностранных войск в Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину. Таким образом она поддержала идею президента Франции Эммануэля Макрона, который намекнул, что возможна отправка наземных войск на помощь Киеву.

Об этом сообщает Politico. Слова Макрона вызвали негативную реакцию со стороны других союзных правительств, лидеры которых поспешили настаивать на том, что войска не будут вводиться.

Но Каллас сказала, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.

"Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем разные вещи. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну", – подчеркнула она.

В то время как большинство других стран ЕС исключили возможность отправки войск в Украину, включая таких крупных игроков, как Германия, Великобритания и США, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон, добавив, что "ни один вариант не может быть сразу отвергнут".

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что размещение западных войск на Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая на днях состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На встрече он заявил, что ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Президент Франции предупредил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы.

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