''Не клоун, а целый цирк'': Пригожин в ''дважды захваченном'' Бахмуте совершил политический каминг-аут

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о своих планах баллотироваться в Президенты Украины в 2024 году. При этом он также добавил, что его военное формирование находится в 1,2 км от административного центра Бахмута, о "захвате" которого российская армия уже сообщала.

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Видео с заявление Пригожина распространилось по сети. Пользователи высмеяли его абсурдное выступление, назвав это цирком.

"Делаю очень важное заявление, делаю политический каминг-аут. Только что, глядя на все вокруг, у меня появились политические амбиции. Я принял решение баллотироваться в президенты Украины. Если выиграю выборы, то тогда все будет хорошо", — заявил Пригожин.

При этом этом в российских источниках сообщается, что российские силы приблизились к Бахмуту еще ближе. Реакция пользователей – на лицо. Люди припоминают о том, что командиры формирований РФ уже давно заявляли о полном захвате Бахмута.

"Военкоры, погодите, но ведь Пригожин еще месяц назад окружил Бахмут, а Дон-Дон так вообще взял его еще в августе прошлого года? Почему же сейчас, спустя 10 месяцев боев, зэки все еще только "прорываются"?", – пишут в сети.

Пользователи высмеяли и его желание "идти в Президенты".

"Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин собрался идти в президенты... Украины. Он уже не просто клоун, он целый цирк", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель и глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил об открытии новых центров вербовки наемников. По его словам, центры открылись в 42 городах России.

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