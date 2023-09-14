Не мобилизуют даже во время военного состояния: какие болезни желудка являются основанием для признания непригодным к службе

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была начата из-за широкомасштабного вторжения России. В ряды ВСУ призывают военнообязанных 18-60-летних мужчин, пригодных по состоянию здоровья.

Уровень годности к службе определяют военно-врачебные комиссии в соответствии с законодательными нормами. С некоторыми болезнями желудочно-кишечного тракта военнообязанный может быть исключен из военного учета, еще с рядом – признан ограниченно годным для службы во время мобилизации в Украине.

Отметим, что при определении пригодности или непригодности военнообязанного ВЛК опирается на список болезней, изложенный в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, наличие которых освобождает мобилизованного от службы.

Согласно ему, мужчины, страдающие язвенными заболеваниями желудка, могут быть признаны непригодными или ограниченно пригодными для прохождения военной службы.

По словам юриста Дмитрия Дончака, вопрос о пригодности с болезнями желудка определяется статьей 53 расписания болезней Приказа №402. В статье указаны два пункта с перечнем заболеваний, которые определяют, могут ли быть мобилизованы мужчины с ними – а именно пункт 53-а и 53-б.

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Следовательно, мужчины могут признать ограниченным или полностью непригодным к военной службе при таких заболеваниях:

язвенная болезнь с долго не рубцующимися язвами;

язвенная болезнь, осложненная кровотечением с развитием послегеморрагической анемии или перфорацией (в течение 5 лет после указанных осложнений);

язвенная болезнь с частыми (два раза и более в год) рецидивами язвы, требующими длительного стационарного лечения (более двух недель);

язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки с внелуковой локализацией язвы;

язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки с множественными (две и более) язвами за последние 5 лет;

язвенная болезнь, осложненная грубой рубцовой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки из-за умеренных нарушений эвакуаторно-моторной функции.

В то же время военнообязанного должны исключить из военного учета при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненной пенетрацией, стенозом пилоробульбарной зоны (задержкой контрастного вещества в желудке более 24 часов), что сопровождается упадком питания при наличии противопоказаний к оперативному лечению.

Напомним, в рядах ВСУ сейчас достаточно много людей с группами инвалидности, которые не пригодны для службы. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

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