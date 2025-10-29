'Не могли не знать, куда бьют': Зеленский отреагировал на атаку РФ на детскую больницу в Херсоне, где было около сотни человек. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по детской больнице в Херсоне, которая произошла утром 29 октября. Он отметил, что оккупанты четко понимали, по какому объекту наносили удары.

Украинский лидер назвал РФ крупнейшей террористической организацией, которая не желает заканчивать войну. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром российская армия ударила по детской больнице в Херсоне. Они не могли не знать, куда бьют. Это сознательный российский удар именно по детям, именно по медицинскому персоналу, именно по базовым гарантиям жизни в обществе", – говорится в сообщении.

Россия сознательно бьет по больницам, где есть дети

По словам Зеленского, в результате атаки больница подверглась значительным разрушениям, среди пострадавших есть медицинский персонал и дети. Самому младшему раненому ребенку восемь лет. Во время атаки в медучреждении находилось около сотни человек. Президент подчеркнул: удар по этому объекту показал, что Россия сознательно рассматривает даже больницы как законную цель.

"Сейчас Россия – крупнейшая террористическая организация в мире, которая не просто затягивает эту свою террористическую войну, но и старается сделать все, чтобы не сработала ни одна возможность закончить войну. Россия сознательно подрывает каждое содержательное дипломатическое усилие, дискредитирует тех, кто помогает в защите жизни, пытается создавать новые источники дестабилизации в Европе, чтобы усложнить европейцам возможности помогать Украине", – написал глава государства.

Санкции США против агрессора являются правильным решением

Он отметил, что несмотря на попытки США положить конец войне, Россия только усиливает атаки по Украине. Поэтому санкции Америки против Москвы являются правильным решением, чтобы прекратить убийства.

"Россию не убеждает ничто, кроме давления и силы. Сейчас был правильный шаг Америки – весомые санкции против российских нефтяных компаний. И именно такие шаги нужны и в дальнейшем, чтобы сбить российскую наглость, лишить их возможности затягивать войну и создать у Москвы реальный мотив, чтобы эту войну завершить. С террористами надо обращаться только так, как они заслуживают, – силой и справедливо", – резюмировал Зеленский.

Что предшествовало

Утром 29 октября российская оккупационная армия ударила по Днепровскому району Херсона, попав по детской больнице. В результате атаки здание медучреждения претерпело значительные разрушения. Всего пострадали девять человек, в том числе четверо детей и трое медработников. Самые тяжелые травмы получил 41-летний медицинский сотрудник: кроме минно-взрывной травмы, у него осколочные ранения головы и грудной клетки.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью российские оккупанты атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру Одесской области. Под ударом оказался и объект ДТЭК, в компании заявили о значительных разрушениях и о том, что без света остаются десятки тысяч домов в регионе. В результате вражеского обстрела есть пострадавший

