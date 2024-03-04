'Не может быть и речи': Шольц нашел новую причину не предоставлять Украине ракеты Taurus

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не намерена предоставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Глава немецкого правительства объяснил, что передача такого оружия исключена, поскольку требует участия немецких военнослужащих.

Также он намекнул, что Германия опасается передавать эти ракеты из-за их радиуса действия. Об этом сообщает издание The Guardian.

Шольц объяснил, что для эксплуатации крылатых ракет Taurus потребуется привлечь немецких солдат. Именно этим фактором канцлер объяснил отказ Германии передавать Украине эту систему вооружения.

В то же время глава немецкого правительства заявил, что ракета Taurus может поражать цели на большом расстоянии. Следовательно, Германия хочет контролировать использование этих ракет.

"Вы не можете создать систему вооружений, которая будет иметь очень большую дальность действия, а затем не думать о том, как можно осуществлять контроль над системой вооружений. А если вы хотите иметь контроль, то это возможно только при участии немецких солдат, для меня об этом не может быть и речи", – заявил Шольц.

Напомним, российские пропагандисты изложили содержание почти 40-минутного разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем и тремя офицерами о деталях возможной поставки в Украину и использовании крылатых ракет Taurus. Разговор, предположительно, имел место 19 февраля.

После этого минобороны Германии пообещало тщательно проверить информацию о перехвате РФ переговоров представителей германских Военно-воздушных сил. Речь идет об обнародованной российскими пропагандистами 40-минутной аудиозаписи разговоров генералов ФРГ.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц нашел новую отговорку, почему Германия не дает Украине Taurus. По его словам, при неправильном использовании ракеты дальностью в 500 км могут долететь до Москвы. Отправлять же в Украину своих военных для контроля над применением немецких ракет ФРГ, по его словам, не готова.