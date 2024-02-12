"Что-то не нравится? Убирайтесь!" Россия агрессивно заселяет оккупированные территории Украины – кто эти "новые хозяева"

Путинский режим после оккупации части территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей делает все возможное, чтобы изменить этнический состав и подавить сопротивление украинцев. Для этого тысячами завозят гастарбайтеров из депрессивных регионов РФ (строителей и др.), а также врачей и учителей. И сейчас процесс набирает обороты.

Новая "целина"

О том, что Россия запланировала массовое заселение оккупированной части Запорожской области своими гражданами, во время телемарафона заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, уже утверждена программа, которая получила кодовое советское название "Запорожская целина".

"Они пытаются осуществить массовое переселение граждан РФ на временно оккупированную территорию. И не только граждан РФ, а и граждан Беларуси и Казахстана. Чтобы те приезжали, решая для врага две проблемы. Первая – погасить то сопротивление, которое продолжает существовать во временной оккупации, и таким образом сделать замену генофонда, замену населения. Вторая – сумасшедший дефицит кадров, так как наши жители массово не соглашаются сотрудничать с врагом. Дефицит врачей, строителей… Потому оккупанты готовы покупать кадры, чтобы те переезжали на временно оккупированную территорию и поселялись в наши захваченные квартиры и дома, и таким образом решать свои демографические проблемы", – говорит Федоров.

По информации собеседников OBOZ.UA на оккупированной территории Запорожской области, нехватка медиков тут действительно серьезная – более 2,5 тысячи вакансий.

"Много врачей и медсестер выехали после оккупации, осталась только малая часть. Некоторые все же продолжили работу, но дело в том, что оккупанты им не доверяют. Например, в Мелитополь везут много раненых российских военных, потому из РФ стали отправлять сюда своих врачей, в частности – хирургов из Санкт-Петербурга и других крупных городов. А вот на другие медицинские профессии заманивают врачей уже из российской глубинки, обещая хорошую зарплату. Фактически принудительно отправляют сюда тех, кто у себя дома накосячил: например, из-за неправильного лечения причинил вред пациенту", – объяснил наш собеседник.

На оккупированную территорию враг продолжает завозить и учителей из РФ. Это гарантия максимально эффективного промывания мозгов украинским детям, которые теперь вынуждены учиться по российской программе. Не секрет, что часть вынужденно оставшихся в оккупации жителей Запорожской области не отдавали дочек и сыновей в "новые" школы – дети учились онлайн в украинских. Однако оккупанты это быстро поняли. В случае непосещения "правильного" учебного заведения приходили к родителям и грозились поместить ребенка в детдом – тут это обычная практика.

Строителей, врачей, учителей, а также сотрудников российских "правоохранительных" органов и непосредственно военных оккупационная власть расселяет в отжатые квартиры украинцев. Нередко "национализируют" жилье, часть особо ценного быстро переходит в собственность россиян. Интересно, что "национализируют" даже квартиры, которые были уже переоформлены местными именно по российскому законодательству.

По словам жительницы Мелитополя, такая ситуация произошла в ее доме. "Соседи переоформили жилье. Дом многоквартирный, хороший, квартира с отличным ремонтом. Семья уезжала к родственникам в Россию, вернулись – а в двери заменены замки. Соседи в истерике, стали бегать, выяснять. Ну и что – россияне им прямо сказали: "Что-то не нравится? Убирайтесь!" Потом выяснилось, что квартиру занял эфэсбэшник". Соседи в итоге уехали в РФ", – рассказала Евгения.

Гастарбайтеры решили тут осесть

Большая часть приехавших работать на временно оккупированные территории Украины россиян – это все же строители. Они занимаются как восстановлением, так и строительством различных объектов.

В России уже заявили, что более 46 тысяч строителей-россиян задействованы для работ на оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Такую цифру озвучил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Вадим Васильев. Что касается географии, то он добавил, что это строители из 81 региона России.

Но это, подчеркну, данные из страны-агрессора, к тому же только по одной отрасли. Плюс ко всему много гастарбайтеров нигде не оформлены и получают "черный нал".

"Такая ситуация сложилась, например, в Донецкой области – в частности, в Мариуполе. Разрушенный российскими оккупантами город сейчас усиленно типа восстанавливают. Строительство действительно ведется, но в этих новых домах не выделяют квартиры жителям Мариуполя. Квартиры продают. Строят, конечно же, российские компании, и далеко не все работники оформлены официально", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

По его словам, в Мариуполе сейчас находится минимум 55-60 тысяч гастарбайтеров, которых завезла Россия. "Причем они не только из РФ, но и из стран Центральной Азии. Это довольно малообеспеченные люди из депрессивных регионов и с, мягко говоря, своеобразным менталитетом – очень отличаются от украинцев. Да что сказать, даже те мариупольцы, которые перешли на сторону оккупантов, обозлены из-за того, как в их родном городе хозяйничают эти гастарбайтеры", – добавил разведчик.

А страна-агрессор как раз и добивается ассимиляции украинцев (процесса, в результате которого один этнос лишается своих отличительных черт и заменяется чертами другого общества). Потому и забрасывает такие "десанты", чтобы максимально разбавить местное население.

В случае с Мариуполем оккупанты сделали ставку на необразованных гастарбайтеров из депрессивных регионов, которые рады хоть какой-то работе и будут абсолютно подконтрольны. Более того, многие из них уже перевезли в оккупированный город своих жен и кучу детей – они намерены остаться тут надолго.