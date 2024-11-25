Не обязательно самостоятельно создавать ядерную бомбу: Огрызко объяснил, как Украина может вернуть ядерный щит. Видео

В условиях обострения международного напряжения из-за действий России вопрос ядерного сдерживания снова выходит на первый план. Дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Украина технологически способна восстановить статус ядерного государства.

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Для этого не обязательно самостоятельно создавать ядерную бомбу. Об этом он сказал в интервью OBOZ.UA.

Огрызко отмечает, что у Украины есть технологические возможности восстановить ядерный арсенал. Однако это сложный и дорогостоящий процесс, требующий времени и значительных ресурсов. Дипломат считает, что речь идет не о скором возвращении в ядерный клуб, а о сигнале для России.

"Эта публикация ( в New York Times, – ред.), она мне кажется, является интересным звоночком и интересным сигналом для Путина. Потому что ему из-за такого ливня дают понять, что если ты будешь делать глупые вещи, то и такой вариант не исключается. Ну, в конечном счете, тут же речь не идет о том, что Украина должна самостоятельно создать ядерную бомбу", – пояснил он.

По словам дипломата, речь идет не только о собственном ядерном арсенале Украины. Одним из возможных сценариев является размещение на украинской территории ядерного оружия союзников, например США. Такой шаг создал бы новый сдерживающий элемент для Москвы.

Огрызко привел пример Беларуси, где Россия разместила свое ядерное оружие. Аналогичный шаг со стороны НАТО может стать симметричным ответом, который заставит Кремль задуматься о последствиях дальнейшей агрессии.

"Вот тогда любопытно, сколько минут будут рассчитывать в Москве подлета в Москву. Но уже не болванками, как это произошло сейчас в Днепре, а уже Тамагавками. И вот тогда, я думаю, что ситуация очень быстро уравновешивается. Поэтому я думаю, что здесь больше политических, так сказать, сигналов Кремлю, чем практической истории", – сказал эксперт.

Огрызко подчеркнул, что Украине нужны не только ядерные ракеты, но и реальные гарантии безопасности. Соглашение с США, четко предполагающее вступление Америки в войну в случае российской агрессии, может существенно изменить расстановку сил.

"И поверьте, в тот же день ситуация с российской агрессивностью пойдет на ноль. Но для этого нужно иметь в Америке именно ту группу политических деятелей, которые не боятся, а которые являются реалистами и понимают, что укрощение российского агрессора – это их национальный интерес", - резюмировал он.

Напомним, руководство страны-террориста России продолжает угрожать всему цивилизованному миру ядерным оружием и уже на практике показывает, что готово применять любые средства поражения в войне с Украиной. В то же время Кремль предпочитает не рассказывать россиянам, что страны Запада также имеют ядерное оружие, способное превратить Москву в пепел. Только в США запасы ядерных боеголовок могут достигать показателя в 3700 единиц.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заговорили о возможном покушении на кремлевского диктатора Владимира Путина. По данным источников в ФСБ, причина в том, что он испугал влиятельных лиц своими планами по системе "Орешник", связанной с ядерной эскалацией.