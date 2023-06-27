Не отвечают требованиям: в Киеве, Харькове и Херсоне приняли административные меры из-за ненадлежащего состояния укрытий

В Киеве, Харькове и Херсоне приняли административные меры из-за непригодности укрытий для использования. В первых двух мегаполисах должностные лица, которые должны обеспечить функционирование хранилищ и не справились с задачей, были уволены или получили выговоры.

Видео дня

В Херсоне же привлечение для админответственности" виновных в том, что укрытия не отвечают требованиям, только анонсировали. Об этом сообщают СМИ и местные Telegram-каналы.

Самые масштабные "кадровые решения" по итогам проверок состояния укрытий объявлены в Киеве. Так, 27 июня в Кабинете министров Украины сообщили о первых увольнениях, которые коснулись глав столичных Деснянской и Святошинской администраций Дмитрия Ратникова и Сергея Павловского.

Отстранены от обязанностей глава Подольской администрации Сергей Коваленко и глава Днепровской администрации Павел Бабий.

Выговоры уже объявлены главе КГГА Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко, а также руководителям столичных Голосеевской, Оболонской, Печерской и Соломенской администраций. Они понесут дисциплинарную ответственность.

Кроме того, в правительстве согласовали увольнение председателей Житомирской, Белоцерковской и Конотопской райадминистраций.

На уровне города принимались кадровые решения из-за ненадлежащего состояния укрытий и в Харькове.

В частности, стало известно, что Харьковский городской голова Игорь Терехов уволил начальника Управления гражданской защиты горсовета Александра Пушкарева из-за ненадлежащего состояния хранилищ в городе.

Он также объявил выговор директору департамента Валентину Топчию.

А вот в прифронтовом Херсоне, где после проведения обследований хранилищ, работа по их обустройству была признана неудовлетворительной, ответственность для причастных должностных лиц только анонсировали.

Как пишет "Общественное", в ходе обследования хранилищ комиссия выявила существенные недостатки при обустройстве защитных сооружений. В Херсонской общине установлено 102 мобильных укрытия, из них 14 – подземные. Продолжаются ремонты в 30 подвальных хранилищах.

"По результатам проверки и выявленным существенным нарушениям будут привлечены к административной ответственности начальники отделов гражданской защиты городской военной администрации и горсовета", – заявил начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

Между тем, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что в Херсоне и области местные власти хотят построить больше укрытий.

"Наша задача – наращивание фонда защитных сооружений на 100% жителей. Это строительство укрытий модульного типа и приспособление к этому сооружениям подземного типа. Сейчас работаем над тем, чтобы в каждой школе, в каждом детсаду и в месте большого скопления людей были места, где можно укрыться от ракетных и всех других обстрелов", – уверил Прокудин.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Одним из ключевых вопросов заседания стали итоги проверки готовности хранилищ и укрытий по всей Украине. Он заверил, что в отношении ответственных за состояние укрытий, не справившихся со своей работой, будут приняты кадровые решения.

"Нокаут" для ответственных лиц Зеленский обещал и раньше. Так он отреагировал на гибель 1 июня в Киеве людей, которые не смогли во время ракетной атаки РФ попасть в закрытое укрытие в Деснянском районе столицы. Среди погибших – 9-летняя Вика и ее мама Ольга.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Суд отправил под домашний арест руководителя поликлиники, его заместителя, чиновника Деснянской РГА и директора департамента муниципальной безопасности КГГА. Охраннику медучреждения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

После этого президент Владимир Зеленский поручил провести инспекцию бомбоубежищ в Киеве и Украине в течение 10 дней.

Результаты проверки оказались неутешительными. Более трети бомбоубежищ столицы сочли непригодными, а пригодными без замечаний – лишь шестую часть. При этом свободный доступ имеется к 2/3 укрытий.

По всей Украине проверили около 63 тысяч укрытий, из них закрытыми оказались 9,3%, непригодными к использованию – 23,6%.