Гибель женщин и ребенка под укрытием в Киеве: подозреваемым избрали меры пресечения

Голосеевский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя поликлиники в Деснянском районе Киева, а также еще троих подозреваемых, в том числе и охранника заведения. Возле поликлиники в ночь на 1 июня погибли двое взрослых и ребенок, которые пытались спрятаться в укрытии от вражеских ракет, однако оно было закрыто.

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Накануне руководителю поликлиники объявили о подозрении в служебной халатности и оставлении в опасности. Об этом сообщает "Суспільне".

Под круглосуточный домашний арест на два месяца отправил суд в Киеве руководителя столичной поликлиники в Деснянском районе Олега Шугалевича. Под медучреждением, которым он руководит, возле закрытого укрытия, погибли в ночь на 1 июня две женщины и девочка, пытавшиеся спрятаться от российских ракет и дронов, которыми враг атаковал столицу.

"Шугалевич отрицает вину. По его версии, укрытие работало круглосуточно и нормально. По версии директора, ответственнен охранник, который не открыл двери. После взрыва Шугалевич поговорил с охранником. В суде он пересказал их разговор", – пишет издание "Ґрати".

Накануне, 2 июня, руководителю поликлиники сообщили о подозрении в служебной халатности и оставлении в опасности.

Такая же мера пресечения избрана и для заместителя директора поликлиники по технической части Василия Десика. Он тоже подозревается в служебной халатности и оставлении в опасности.

"Десик не признал вину. Также как и его начальник он заявил, что укрытие работало нормально, но охранник не выполнил своих обязанностей и вовремя не открыл двери", – сообщает издание "Ґрати".

Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест замглавы Деснянской районной администрации Ирину Алексеенко. Алексеенко подозревают в служебной халатности и оставлении в опасности, что повлекло за собой смерть людей.

"Сама Алексеенко отрицала вину. По ее мнению, контроль за состоянием укрытий не входил в ее обязанности. Ее пришли взять на поруки народный депутат от "Слуг народа" Богдан Яременко и трое депутатов Киевсовета", – пишет издание.

На два месяца круглосуточного домашнего ареста без права внесения залога также отправлен охранник поликлиники, 62-летний Вадим Мишкин, пишут "Ґрати".

"Он признал вину, но заявил, что совершил преступление неумышленно. По его словам, когда прозвучала тревога он пошел открывать укрытие в подвале поликлиники. Потом направился ко входу в здание, чтобы открыть двери. В этот момент прогремел взрыв. По его словам, ему не хватило времени", – отмечает издание.

Напомним, в ночь на 1 июня три человека погибли в Киеве из-за закрытого укрытия.

В общей сложности тогда у дверей находились семь женщин, двое мужчин и трое детей. Однако охранник не пустил их внутрь.

Пока люди стучали в дверь, обломки сбитой ракеты упали возле этой поликлиники. Погибли 33-летняя Наталья Вельченко, а также 34-летняя мама с 9-летней дочерью. Несколько человек получили ранения.

Родные рассказали о 9-летней Вике, которую вместе с мамой оккупанты убили под укрытием в Киеве. Девочка – Виктория Ивашко – была спортсменкой, занималась дзюдо. Год назад она потеряла дедушку, а за несколько месяцев до этого – папу.

В тот день правоохранители задержали четырех человек: первого заместителя Деснянской районной государственной администрации, директора больницы, заместителя директора по техническим вопросам и охранника больницы.

После трагедии по всей Украине начали проверять укрытия и то, насколько они доступны людям. На утро 3 июня проверили 4,8 тысячи хранилищ. Как отметили в МВД, из них 252 оказались закрытыми, а еще 893 – непригодными к использованию.