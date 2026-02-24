'Не попали под ограничения': ГУР назвало производителей российских вертолетов, которые до сих пор не под санкциями

За четыре года с начала большой войны ряд предприятий российского ВПК до сих пор не находятся под санкциями и свободно работают. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало названия 34 предприятий холдинга "Вертолеты России", которые разрабатывают, изготавливают, ремонтируют и обслуживают российские вертолеты, используемые на войне с Украиной.

Данные о российских предприятиях ГУР МО Украины обнародовало к годовщине полномасштабного вторжения РФ. Информация опубликована на портале War&Sanctions.

"Четырнадцать из обнародованных сегодня предприятий за тринадцать лет российско-украинской войны и четыре года полномасштабного вторжения не попали под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции", – говорится в сообщении.

Среди них: АО "ВР-СЕРВИС", сервисная компания, которая выполняет капитальный ремонт и модернизацию вертолетов Ми и Ка,

ООО "ВР ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", которое производит магниевые отливки для предприятий холдинга,

"Улан-Удэнский лопастной завод", который выпускает лопасти несущего винта для вертолетов серии Ми.

Отмечается, что среди обнародованных предприятий есть и те, которые обеспечивают производство и обслуживание вертолетов, которые привлекались к Гостомельской операции, в частности разведывательно-ударных Ка-52 "Аллигатор" и транспортных Ми-8.

"Четыре года назад десятки российских вертолетов Ка-52 и Ми-8 на малой высоте направлялись в аэропорт Гостомель с целью его захвата и создания плацдарма для наступления на Киев", – напомнили в разведке.

Спецназовцы ГУР МО Украины, бойцы Нацгвардии и других подразделений Сил обороны Украины помешали планам врага и удерживали территорию аэропорта в течение первых критических часов вторжения, отметили в ГУР.

"Опыт российско-украинской войны и, в частности, Гостомельской операции врага, демонстрирует, что ограничение возможностей государства-агрессора России в разработке, производстве, обслуживании и ремонте вертолетов – критически важно для уменьшения наступательного потенциала врага", – подчеркнули в разведке.

Также в ГУР отметили, что ограничения должны распространяться и на отрасль гражданского вертолетостроения из-за высокой совместимости "гражданских" и "военных" версий вертолетов различных типов, в частности наиболее распространенного в армии оккупантов Ми-8.

"Всеобъемлющие санкции против России и помощь Украине сегодня – единственный шанс демократических государств избежать распространения войны на европейском континенте и в других частях мира", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ГУР МО обнародовало подробные данные предприятий российского концерна "Калашников", которые до сих пор не находятся под санкциями. Этот холдинг производит разведывательные и ударные БПЛА, управляемые артиллерийские боеприпасы, скоростные десантные катера, которые оккупанты активно используют в войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!