'Не потому, что он так смел': в ГУР рассказали о содержании чемоданов, которые носят за Путиным

Чемоданы, с которыми путешествует президент РФ Владимир Путин не несут ядерной угрозы, поэтому украинцам не стоит из-за этого переживать. Кремлевский диктатор берет с собой черные чемоданы "не от смелости".

Такое заявление сделал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Об этом он сказал в интервью Эспрессо.

"За Путиным разные чемоданы носят, не только ядерные. И это, наверное, не потому, что он так смел", – сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что российские власти уже использовали против Украины все возможные вооружения, кроме ядерного, поэтому лишний раз переживать из-за этого не стоит.

"Украина в этом контексте не имеет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и его нацистское правительство могли использовать, уже использована", – сказал он.

При этом, подчеркнул Юсов, ядерный шантаж не работает.

"Ядерное оружие по всему миру - это оружие сдерживания. То есть оно работает как элемент не применения, а элемент сдерживания от внешних угроз. Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим не будет наблюдать, но и вестись на такой дешевый шантаж и игру тоже не будет, я уверен", – резюмировал он.

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Напомним, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила ответить на поставку Украине западного вооружения ядерным взрывом. Такое заявление далеко не в первый раз звучит из черного рта путинской пропагандистки и никого не удивило бы, если бы не одна деталь – устроить атомный взрыв Симоньян хочет над Сибирью.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия предположительно готовится провести испытания экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall). Теоретическая дальность такой ракеты составляет тысячи километров.

Кстати, Россия, США и Китай в последние годы построили новые объекты и вырыли новые тоннели на ядерных полигонах. Это происходит на фоне того, как напряженность между тремя крупнейшими ядерными державами достигла своего пика за последние десятилетия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пропагандисты в эфире российского телевидения обсудили, по какому из украинских городов лучше нанести удар тактическим ядерным оружием. В числе вариантов озвучили Одессу и Львов.

– В России не устают угрожать и западным странам ядерным ударом. В эфире одного из центральных российских телеканалов такие угрозы прозвучали в адрес США.

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