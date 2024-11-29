Не позволим России напасть снова: Борис Джонсон предложил разместить миротворцев на границе Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил разместить британские войска в Украине в случае достижения перемирия. По словам Джонсона, многонациональная европейская миротворческая миссия должна взять на себя ответственность за обеспечение охраны на линии разграничения при прекращении огня в Украине.

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Об этом сообщает The Telegraph в пятницу, 29 ноября. Экс-премьер Великобритании считает, что британские войска могут быть размещены в Украине для поддержания режима прекращения огня.

"Я не думаю, что мы должны отправлять боевые войска, чтобы воевать с россиянами. Но считаю, что в рамках мирного решения нужно иметь многонациональные европейские миротворческие силы", – считает Джонсон.

Он добавил, что такая европейская операция не может быть реализована без участия Великобритании. Политик также отметил, что страны НАТО должны определить, какие гарантии безопасности приемлемы для Украины в рамках мирных переговоров.

Один из вариантов — присоединение Украины к НАТО, поскольку статья 5 учредительного договора Североатлантического альянса предусматривает, что нападение на одного члена является нападением на всех, и страны должны защищать друг друга. Однако многие члены Альянса, состоящего из 32 стран, выражают обеспокоенность по поводу ускоренного представления Украины на членство.

Как альтернатива, если войска НАТО будут обеспечивать безопасность как часть миротворческих сил ООН в Украине вдоль возможной будущей линии прекращения огня, это может предоставить защиту, подобную статье 5, без необходимости прямого вмешательства НАТО. Нападение на эти войска, даже если они находятся в составе сил ООН, вероятно приведет к применению статьи 5.

"Мы должны четко определить, какие именно гарантии безопасности мы считаем уместными, – сказал Джонсон. – Единственное, что действительно работает, это гарантия 5 статьи НАТО, которая сохраняет мир в Европе в течение 80 лет".

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные партнеры Украины должны разработать реальный план помощи, чтобы не только поддержать Украину в ее борьбе, но и одержать победу. Ключ к этому, по его словам, заключается в разрешениях, которые Украина уже получила на удары по военным целям в глубине России, а также в оказании мощной военной помощи через механизм ленд-лиза и обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Украину на 1001-й день великой войны. 60-летний политик оделся в футболку с символической надписью "Битва за свет".