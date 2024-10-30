'Не пришли боевые': жена оккупанта пожаловалась, что их 'кинули' с выплатами. Перехват ГУР

Жена российского оккупанта жалуется, что их "кинули" с выплатами. Вместо обещанных Россией 300 тысяч рублей компенсации за участие мужчины в войне против Украины, они получили только 32 тысячи.

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Кроме того, ей было отказано в страховой выплате из-за того, что ранения сочли "легким". Соответствующее аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Возмущенная жена оккупанта уже несколько раз обращалась к воинской части, обивая пороги в поисках компенсации, однако ее попытки не принесли никакого результата.

"И послушай, вот что сказали в части. Я им показала все твои справки о ранениях. Не пришли боевые эти 300 тысяч. Еще я поеду чуть позже, когда мне в части дадут еще какую-нибудь справку. Еще должны губернаторские 500. Но это надо, ну, не сразу. Страховку тебе не дадут. Потому что у тебя легкое ранение, оно не входит в эту страховку. Я тебе говорю", – пожаловалась она.

Случаи, когда российских оккупантов и их семьи обманывают с выплатами, становятся все более распространенными, и это вызывает недовольство среди россиян. Несмотря на обещания Кремля о высоких компенсациях за участие в боевых действиях и страховании в случае ранения, они ничего не получают, а солдат просто отправляют на утилизацию.

Напомним, ранее о больших проблемах в рядах войск Путина рассказали в ISW. Аналитики констатировали, что во "второй армии мира" преуспевают пьянство, вымогательство и пытки.

Также сообщалось, что такие же методы Россия использует для "перевоспитания" украинцев на оккупированных территориях. Людей захватчики арестовывают, пытают, отказывают в правах, а иногда вообще убивают.